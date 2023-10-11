24 Канал розповість про випадки, коли українські зірки представляли інші країни – Росію й Білорусь. Так ставалося двічі.

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Анастасія Приходько

У 2008 році співачка, яка здобула перемогу в російській "Фабриці зірок" та продюсувалась Костянтином Меладзе, пішла на український Нацвідбір. Їй пророкували перемогу, однак члени журі виступили проти пісні "Мамо" через тривалість більше як 3 хвилини й те, що трек опублікували до 1 жовтня 2008 року. Її дискваліфікували – і навіть відкриті листи до президента Ющенка не змінили ситуації.

Тож Анастасія Приходько пішла на російський відбір та перемогла. Співачка вирішила, що залишить українську мову у приспіві. Чимало росіян тоді обурилися через те, що їхню країну представить українка й приписували їй націоналістичні висловлювання.

На Євробаченні-2009 Анастасія Приходько з піснею "Мамо" посіла 11 місце. Артистка пізніше заявляла, що шкодує, що представляла Росію й будувала там кар'єру. У 2014 вона відмовилась від нагород там.

Мені сумно від того, що у мене історія була пов'язана з Росією. Я розумію, що відбувається зараз, і коли я побачила своїми очима анексію Криму... для мене цієї країни не існує. Можна перевірити, що я не перетинала кордон,

– казала Приходько.

Анастасія Приходько – "Мамо": дивіться відео онлайн

Alekseev

Музикант став популярним після "Голосу країни" та пісні "А я пливу" з репертуару Ірини Білик. Перед Євробаченням-2018 Микита заявив, що подав заявку на Нацвідбір України, але згодом її відкликав і подався до Білорусі. Тоді він казав, що вважає себе й білоруським артистом, бо часто там виступає.

Ми часто виступаємо у Білорусі. Тут знають і люблять мою музику. Минулого року були концерти в Мінську, Гомелі, Барановичах та інших містах. Також приємно було виступити на відкритті фестивалю "Слов'янський базар – 2017" у Вітебську,

– казав Alekseev.

Співака хотіли дискваліфікувати через те, що його пісня Forever була випущена задовго до відбору, але журі цей фактор відкинули. Так артист переміг і представив Білорусь на Євробаченні, але не пройшов до фіналу.

Alekseev – Forever: дивіться відео онлайн