24 Канал расскажет о случаях, когда украинские звезды представляли другие страны – Россию и Беларусь. Так было дважды.

К слову Должен был хороший сюрприз: Тоня Матвиенко посвятила щемящую песню покойной маме

Анастасия Приходько

В 2008 году певица, одержавшая победу в российской "Фабрике звезд" и продюсировавшаяся Константином Меладзе, пошла на украинский Нацотбор. Ей пророчили победу, однако члены жюри выступили против песни "Мамо" из-за продолжительности более 3 минут и того, что трек опубликовали до 1 октября 2008 года. Ее дисквалифицировали – и даже открытые письма президенту Ющенко не изменили ситуацию.

Так что Анастасия Приходько пошла на российский отбор и победила. Певица решила, что оставит украинский язык в припевах. Многие россияне тогда возмутились из-за того, что их страну представит украинка и приписывали ей националистические высказывания.

На Евровидении-2009 Анастасия Приходько с песней "Мамо" заняла 11-е место. Артистка позже заявляла, что сожалеет, что представляла Россию и строила там карьеру. В 2014 году она отказалась от наград там.

Мне грустно оттого, что у меня история была связана с Россией. Я понимаю, что происходит сейчас, и когда я увидела воочию аннексию Крыма... для меня этой страны не существует. Можно проверить, что я не пересекала границу,

– говорила Приходько.

Анастасия Приходько – "Мамо": смотрите видео онлайн

Алексеев

Музыкант стал популярным после "Голоса страны" и песни "А я пливу" из репертуара Ирины Билык. Перед Евровидением-2018 Никита заявил, что подал заявку на Нацотбор Украины, но впоследствии ее отозвал и отправился в Беларусь. Тогда он говорил, что считает себя и белорусским артистом, потому что часто там выступает.

Мы часто выступаем в Беларуси. Здесь знают и любят мою музыку. В прошлом году были концерты в Минске, Гомеле, Барановичах и других городах. Также приятно было выступить на открытии фестиваля "Славянский базар – 2017" в Витебске,

– говорил Алексеев.

Певца хотели дисквалифицировать потому, что его песня Forever была выпущена задолго до отбора, но жюри этот фактор отвергли. Так артист победил и представил Беларусь на Евровидении, но не прошел в финал.

Алексеев – Forever: смотрите видео онлайн