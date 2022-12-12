Батько в цих дітей є, – Володимир Дантес відповів, які в нього стосунки з дітьми Кацуріної

Український співак Володимир Дантес розповів про стосунки з дітьми його дівчини Даші Кацуріної. Він зізнався, чи налагодив з ними зв'язок.

Український музикант Володимир Дантес вже кілька місяців зустрічається з Дашею Кацуріною. Він часто бачиться і з її дітьми. В артиста поцікавилися, як він почувається в ролі батька.

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Чи зміг Дантес налагодити стосунки з дітьми Кацуріної

Давай так, батько у цих дітей є. І він справді батько. Але мені дуже приємно та круто проводити з ними час, коли є така можливість. Ти бачиш, як тебе починають сприймати діти. З малюком (Іванові один рік) у мене взагалі суперстосунки. Хоч десь я повний авторитет,

– зізнався Дантес.

Володимир також розповів милу історію, як він спілкувався зі старшою донькою рестораторки. Він зміг знайти з дівчинкою спільну мову.

"Якось Даша вкладала малого та лягла спати. А я сидів, були якісь погані новини, ми були в турі. Я налив собі віскі, сиджу. А Саша каже: "А що ти п'єш?" Кажу: "Віскі з чорним напоєм". Вона каже: "А можна й мені це?". Ну, не віскі, а цей напій. Кажу: "Так". І ми почали з нею просто розмовляти. Вона мені щось своє розповідає про школу, про дитсадок, про Україну, де вона була... А я їй про свої якісь проблеми. І я такий думаю: вау, ну діти – це зовсім не ті люди, які нічого не знають. Це ж джерело якихось історій, і ти в них вчишся. І мені так було круто провести цей вечір, я таким натхненним ліг спати. Діти – це дуже важко, але насправді це настільки кайфово і чудово, що я кожному рекомендую".

Як Дантес взаємодіяв з дітьми Даші

Ще 1 вересня Даша Кацуріна показувала, як Володимир Дантес снідав з її дітьми. Після цього пара відвела старшу доньку до школи – дівчинка пішла у перший клас.

Про стосунки Дантеса з дітьми розповідала й сама рестораторка. "Він дуже круто з ними проводить час, грається. Дуже смішно що він був чайлд-фрі весь цей час, а зараз крейзі-тато якийсь. Мені здається, що в них все гаразд".

, що Володимир Дантес також жартівливо відповідав на запитання, чи хоче дітей від Даші Кацуріної. "Та куди там, бляха? Там двоє, куди ще третього? Собаку – максимум". Але й додавав, що радий проводити з ними час.