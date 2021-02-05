Увійдуть в п'ятірку: Володимир Бебешко оцінив шанси гурту Go_A на Євробаченні-2021

На Євробаченні-2021 Україну представить гурт Go_A з піснею "Шум". Відомий музичний продюсер Володимир Бебешко прокоментував трек, який обрало журі, та припустив, що з ним колектив може увійти в п'ятірку.

У четвер, 4 лютого, публіка дізналась, що на Євробачення-2021 гурт Go_A поїде з піснею "Шум". Саме цей трек журі, до складу якого ввійшли Джамала, Євген Філатов та Руслан Квінта, визнало найкращим. Звукорежисер і музичний продюсер Володимир Бебешко поділився враженнями від пісні та оцінив шанси України на перемогу.

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Володимир Бебешко про шанси Go_A на Євробаченні-2021

Продюсер переконаний, що перемогти на Євробаченні-2021 гурту Go_A не вдасть. Він пророкує, колективу п'яте місце, і це в найкращому випадку. Експерт пояснює це тим, що композиції, в основі етнічна музика, не мають шансів перемогти.

У гурту Go-A є можливість лишити після себе хороший слід, здивувати публіку та запам’ятатися. Якщо вони покажуть класне етнічне шоу, то зможуть увійти у п’ятірку,

– поділився Володимир Бебешко.

Володимир Бебешко про пісню Go_A "Шум"

Експерт наголосив, що як пісня Solovey, з якою гурт переміг на Національному відборі на Євробачення минулого року, так і нова пісня "Шум" не дороблені до професійного виконання та звучання. На його думку, жодна з представлених колективом композиції не створює "вау-ефекту". Продюсер пояснює це тим, що в Go_A мало досвіду, адже музиканти роблять перші творчі кроки. Єдине, чим вини можуть вразити прихильників Євробачення – це етнічний спів.

Володимир Бебешко впевнений, що Go_A з піснею "Шум" запам'ятається лише тоді, коли відтворить на сцені етнічне шоу з українськими атрибутами, костюмами, дивними обрядами та народними інструментами. Він пропонує солістці Катерині Павленко перевтілитися у мольфарку чи чаклунку, а музикантам – у гуцулів.

Їхню пісню треба загорнути у правильну обгортку та зробити шоу. Важливо відтворити справжнє етнічне дійство, щоб це виглядало цікаво на сцені. Саме етнічне шоу з мольфарами може здивувати та вразити європейську публіку,

– запевнив музичний продюсер.

Додамо, що на Євробаченні-2021 вперше зазвучить пісня українською мовою. Бебешко вважає недоречним виконувати трек "Шум" англійською, проте впевнений, що українською пісня не стане хітом.

"Треба зробити так, щоб цю пісню співала вся Європа. Тому я впевнений, що вона не стане хітом, адже її ніхто не зможе повторити", – наголосив експерт.