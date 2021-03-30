Як у Єлизавети II: яке хобі з'явилось у дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Британська королева Єлизавета II обожнює коней. Це її захоплення підтримували не всі члени сім'ї. Однак нещодавно стало відомо, що діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон стали затятими наїзниками.

Королева Єлизавета II змалку любить кататися на конях. Вона завжди із захопленням ставилась саме до собак та коней та часто проводила вільний час на прогулянках зі скакунами полями Віндзора чи Балморалу. Навіть досі такий вид дозвілля є улюбленим у королеви.

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Нове хобі дітей принца Вільяма

Не всі члени королівської сім'ї ставилися з таким самим захопленням до хобі Єлизавети II, хоч коней також любила донька королеви принцеса Анна та її онука Зара Тіндолл. Однак тепер таке саме хобі мають діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Так, принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї називають "затятими наїзниками". Вони часто катаються на своїх поні в Анмер-голл, що в Норфолку. Також діти чекають, коли послаблять карантинні обмеження через пандемію коронавірусу. Вони планують приїхати до прабабусі у Віндзор чи Балморал, щоб там разом проводити час, займаючись улюбленою справою.

Варто зазначити, що герцоги Кембриджські не заважають дітям займатися кінними прогулянками. Навпаки, вони підтримують їхнє захоплення та навчають, як правильно доглядати та прибирати за кіньми.

Додамо, королева Єлизавета II почала займатися верховою їздою з самого дитинства, коли їй було 4 роки. Це захоплення поділяє також дружина принца Чарльза – герцогиня Камілла. Зокрема, вона є президенткою клубу Ebony Horse Club в Брикстоні.

Нагадаємо, весняні канікули діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон найімовірніше проведуть у Норфолку, де зможуть відпочити та проводити час із батьками. Ймовірно, вони приділять безліч часу своєму новому хобі.