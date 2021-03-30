Британская королева Елизавета II обожает лошадей. Это ее увлечение поддерживали не все члены семьи. Однако недавно стало известно, что дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон стали ярыми наездниками.

Королева Елизавета II с детства любит кататься на лошадях. Она всегда с восторгом относилась именно к собакам и лошадям и часто проводила свободное время на прогулках со скакунами по полям Виндзора или Балморала. Даже до сих пор такой вид досуга является любимым у королевы.

Смотрите также Принц Уильям стал самым сексуальным лысым мужчиной мира

Новое хобби детей принца Уильяма

Не все члены королевской семьи относились с таким же увлечением к хобби Елизаветы II, хотя лошадей также любила дочь королевы принцесса Анна и ее внучка Зара Тиндолл. Однако теперь такое же хобби имеют дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Так, принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи называют "ярыми наездниками". Они часто катаются на своих пони в Анмер-голл, что в Норфолке. Также дети ждут, когда ослабят карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. Они планируют приехать к прабабушке в Виндзор или Балморал, чтобы там вместе проводить время, занимаясь любимым делом.

Стоит отметить, что герцоги Кембриджские не мешают детям заниматься конными прогулками. Наоборот, они поддерживают их увлечение и учат, как правильно ухаживать и убирать за лошадьми.

Добавим, королева Елизавета II начала заниматься верховой ездой с самого детства, когда ей было 4 года. Это увлечение разделяет также супруга принца Чарльза – герцогиня Камилла. В частности, она является президентом клуба Ebony Horse Club в Брикстоне.

Напомним, весенние каникулы дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон скорее всего проведут в Норфолке, где смогут отдохнуть и проводить время с родителями. Вероятно, они уделят уйму времени своему новому хобби.