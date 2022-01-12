"Яка Нана красива": Єфросиніна замилувала рідкісним сімейним фото з 17-річною донькою
Джерело:інстаграм Маші Єфросиніної
Донька Маші Єфросиніної екстерном закінчила коледж у Канаді й повернулась в Україну. Так, дівчинка стала частіше з'являтися в соцмережах зіркової мами. Їхнє сімейне фото зірвало шквал лайків і компліментів.
Ані чоловік Маші Єфросиніної Тимур, ані донька Нана не прагнуть публічності. Дівчинка взагалі проти того, щоб мама показувала 1,5-мільйонній аудиторії фото з нею. Однак час від часу вона йде на поступки, і їхні спільні кадри підривають мережу.
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Сімейне фото Маші Єфросиніної з донькою
Рідкісний кадр був зроблений у святковий сезон, коли весь вільний час зірка проводила з сім'єю і друзями. На фото вона перехиляла чарку, тож підписала: "У сім'ї має пити хтось одна".
Маша Єфросиніна з чоловіком, сином і донькою / Фото з інстаграму телеведучої
Однак цього разу фоловерів зачепив не гострий гумор Маші Єфросиніної, а її 17-річна донька Нана. Дівчинка вразила публіку дорослим виглядом і бездоганним стилем. Вона позувала у шкіряних штанах прямого крою, короткому пуховику та чоботах з гострим носком. Не дивно, що Нану засипали компліментами:
- "Яка у вас красива донька";
- "Яка Нана красива";
- "Яка у вас гарна дочка";
- "Нана – красуня";
- "Дочка красуня, а мама у неї вогонь".
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Варто зазначити, що Маша Єфросиніна дозволяє доньці не лише підбори, а й сміливі декольте. У новорічну ніч Нана обрала сукню з дуже відвертим вирізом і одягла її без бюстгальтера.
Маша Єфросиніна на Новий рік з сім'єю і друзями / Фото з інстаграму телезірки