Ни муж Маши Ефросининой Тимур, ни дочь Нана не стремятся к публичности. Девочка вообще против того, чтобы мама показывала 1,5-миллионной аудитории фото с ней. Однако время от времени она идет на уступки, и их совместные кадры взрывают сеть.
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Семейное фото Маши Ефросининой с дочкой
Редкий кадр был сделан в праздничный сезон, когда все свободное время звезда проводила с семьей и друзьями. На фото она опрокинула рюмку, поэтому подписала: "В семье должен пить кто-то один".
Маша Ефросинина с мужем, сыном и дочкой / Фото из инстаграма телеведущей
Однако на этот раз фолловеров задел не острый юмор Маши Ефросининой, а ее 17-летняя дочь Нана. Девочка поразила публику взрослым видом и безупречным стилем. Она позировала в кожаных брюках прямого покроя, коротком пуховике и сапогах с острым носком. Неудивительно, что Нану засыпали комплиментами:
- "Какая у вас красивая дочка";
- "Какая Нана красивая";
- "Какая у вас красивая дочь";
- "Нана – красавица";
- "Дочка красавица, а мама у нее огонь".
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Стоит отметить, что Маша Ефросинина позволяет дочке не только каблуки, но и смелые декольте. В новогоднюю ночь Нана выбрала платье с очень откровенным вырезом и надела его без бюстгальтера.
Маша Ефросинина на Новый год с семьей и друзьями / Фото из инстаграма телезвезды