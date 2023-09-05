З блондина до епатажного брюнета: як змінювався переможець "Х-Фактора 6" та Нацвідбору MELOVIN
Український співак MELOVIN змінювався не тільки творчо, але й зовнішньо за увесь час своєї кар'єри. MELOVIN не тільки переможець "Х-Фактора", але й учасник Євробачення. Зараз артист популяризує українську музику та виступає за рівні права усіх людей.
MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров) – український співак та автор пісень. 24 Канал зібрав головні факти про його життя та покаже, як змінювався артист.
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Початок творчого шляху на "Х-Факторі"
У дитинстві MELOVIN цікавився хімією, музикою та театром. Він навчався у музичній та театральній школі, організовував концерти. Співак кілька разів пробувався на кастингах "Х-Фактора", але потрапив на телевізійний кастинг лише у 2015 році (тоді йому було 18 років). MELOVIN виступив перед суддями з кавером на пісню "Без бою" та пройшов до наступного етапу.
MELOVIN – Без бою: дивіться відео онлайн
MELOVIN потрапив у команду Ігоря Кондратюка та здобув перемогу у проєкті.
Відбори на Євробачення
У 2016 році MELOVIN вирішив спробувати свої сили на Євробаченні-2017 та взяв участь у Національному відборі. Він переміг у глядацькому голосуванні з піснею Wonder, але за загальними результатами посів третє місце.
MELOVIN – Wonder: дивіться відео онлайн
MELOVIN не побоявся вдруге "ввійти в річку" та ще раз взяв участь у Нацвідборі наступного року. Він переміг з піснею Under The Ladder та представив Україну на Євробаченні-2018. Тоді музикант зайняв 17 місце у фіналі.
MELOVIN – Under The Ladder: дивіться відео онлайн
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Камінгаут MELOVIN
У липні 2021 року український співак здійснив камінг-аут просто на сцені фестивалю Atlas Weekend – поцілував спочатку дівчину, а потім хлопця. У фіналі перформансу огорнувся веселковим прапором ЛГБТ. Як зізнавався сам артист, з цього моменту він став самим собою. Його імідж відтоді змінився – він обирав епатажні образи з шипами, робив ефектний манікюр та макіяж.
MELOVIN зараз
На початок повномасштабного вторгнення MELOVIN багато волонтерив, а його команда стала волонтерським центром. Згодом артист почав їздити Європою з благодійними концертами, де часто підіймав прапор ЛГБТК та наголошував на тому, що Україна – демократична та толерантна держава.
Нещодавно MELOVIN презентував нову пісню та кліп Don't Need Your Love.
MELOVIN – Don't Need Your Love: дивіться відео онлайн
Щодо стилю MELOVIN: він змінювався дуже часто. На початку кар'єри музикант запам'ятався яскравим платиновим блондом та лінзою в оці, яка певний період залишалась частиною його образу. Співак зізнавався, що його оригінальний стиль, бувало, ставав причиною негативу від людей у його бік. Він експериментував із зовнішністю, робив пірсинги, бив татуювання та навіть голився наголо. Зараз MELOVIN – брюнет. Він часто постає в ефектних образах. Зараз артистові притаманний готичний стиль.
Як змінився MELOVIN / Фото з інстаграму