Отримали повістку та стоять на обліку: що кажуть зірки-чоловіки про мобілізацію та фронт

Чимало українських зірок-чоловіків обрали інший фронт: концерти, волонтерство й медійність. Дізнавайтесь нижче, що кажуть артисти про мобілізацію та повістки та чи готові взяти в руки зброю, коли прийде час.

Тема мобілізації та повісток гостро стоять в українському суспільстві. Часто чоловіки-артисти отримують повідомлення та запитання – чи готові вони піти на фронт, взяти в руки зброю та чи отримували повістки. 24 Канал зібрав заяви зірок та їхні відповіді на гострі запитання про ЗСУ.

До слова Не чекали на повістку: відомі чоловіки, які стали на захист України

Позитив

Репер повідомив, що він не боїться поповнити лави Збройних Сил, і військкомат його не лякає. Позитив стоїть на обліку та чекає свого часу, маючи з собою військовий квиток.

Я стою на обліку, тому якщо призвуть – я поїду. У мене вона з собою в машині. Якщо ми їдемо в інше місто, якщо там хтось зупиняє і про повістки якась розмова, я кажу: "Дядя, все нормально, я чекаю".

Тимур Мірошниченко

Ведучий Тимур Мірошниченко зізнавався, що часто чує у свій бік коментарі про те, що краще б він йшов воювати. Та наразі він вважає, що працює краще на інформаційному фронті й буде поширювати новини про Україну та збиратиме гроші, поки існуватиме така можливість.

Повістка мені приходила. Я був у військкоматі за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україну, став на облік і все.

Тарас Цимбалюк

Актор не приховував, що був шокований після того, як йому прийшла повістка, бо не навчався цієї справи. Хоч визнав, що готовий піти туди, де почуватиметься впевнено й буде навчений. Наразі Тарас Цимбалюк пройшов медогляд та очікує.

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Коли тобі пише якийсь диванний критик, в якого піна з рота: "Йди на передок, йди в окоп". Я не хочу людині в абзацах пояснювати, що своєю медійністю я можу набагато більше користі принести, будучи тут.

Олег Скрипка

Музикант готовий взяти зброю в руки, якщо буде така потреба. Але вважає, що артисти приносять більше користі у своїй сфері: проводячи концерти й збираючи кошти.

Безумовно, якщо буде необхідно, то ми всі підемо на фронт. Але треба, щоб країна існувала, щоб працювала економіка.

Володимир Дантес

Артист, який їздив з виступами за кордон, а тепер навідується і до військових, коментував, що "майже списаний" для армії. Так, у Дантеса поганий зір, – але він може працювати в іншій спеціальності.

У мене одне око майже не бачить, 10% зору. Як мені у військкоматі у 18 років сказали: "Ти цей папір бачиш?". Кажу: "Так". "Ну будеш його перекладати".

Віталій Борисюк

59-річний чоловік Ольги Сумської відсвяткує ювілей у липні цього року, а доти він – військовозобов'язаний. Акторка розповідала, що Віталій має хорошу фізичну форму, тому готовий вступати в ЗСУ.

Він ходив до військкомату, – як і всі, хто зобов'язаний це зробити. І на той час, коли він прийшов, це було 2 тижні після початку. Йому сказали, що поки що не на часі, бо беруть тільки військових. Він напоготові.

Потап

Репер Потап повернувся з-за кордону тільки влітку минулого року. Тоді він зізнався, що начебто рвався на фронт, а тому попросив батька записати його в тероборону "заочно". Та після глузувань у мережі Потап показав контракт, де вказаний добровольцем тероборони.

Я сказав батькові: "Хочу їхати, хочу на фронт, на передову". А він каже: "У тероборону запишися для початку". Я кажу: "Запиши мене в тероборону". Так я записався в тероборону заочно і вирішив, що буду далі робити те, що вмію. Доносити все про Україну.

Олексій Бондар

Чоловік Світлани Тарабарової Олексій зовсім скоро стане багатодітним батьком, тож не буде військовозобов'язаним. Та ще на початку повномасштабного вторгнення він нібито хотів піти у військкомат, але на той час там були великі черги.

Поки він боронить мій фронт, своєї сім'ї та волонтерський, музичний, – казала Світлана.

Монатік

Заслужений артист України довгий час на початку великої війни провів за кордоном. За його словами, у той час він багато дискутував з дружиною, бо хотів йти захищати країну. Але прийняв рішення бути із сім'єю та воювати на музичному фронті.

Я не можу уявити, що когось убиваю. Я готовий виходити на артфронт.

Сергій Середа

Чоловік співачки MamaRika обрав інформаційний фронт і волонтерство. Але він однаково часами поривався на фронт, – тоді співачка стримувала його й просила залишитись.

Кожен думає про свою родину. Розумію, що не знаю, як була б без нього. Це дуже важко. Якщо чесно, я стримую Сергія. Не соромлюся казати про це.