Зірка "Гри престолів" Кіт Гарінгтон вперше розповів, як почувається у ролі батька

Актори знаменитого серіалу "Гра престолів" Кіт Гарінгтон та Роуз Леслі стали батьками у лютому цього року. Однак новоспечені батьки приховують особисте життя. Тільки нещодавно Кіт Гарінгтон розповів про досвід батьківства.

Зірки серіалу "Гра престолів" Кіт Гарінгтон і Роуз Леслі стали батьками сина у лютому. Знаменитості не оголошували про це публіці, адже старанно приховують особисте життя. Пару сфотографували з сином на прогулянці.

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Кіт Гарінгтон розповів про досвід батьківства

Актори жодного разу не з'являлися на заходах, не давали інтерв'ю чи коментарів. Однак нещодавно Кіт Гарінгтон у розмові з журналісткою поділився, як почувається у новій ролі. Зазначимо, що він так і не розсекретив імені первістка.

Всі говорили: "Послухай, те, через що тобі треба буде пройти, дуже важливо. І ти ніколи не дізнаєшся це, поки сам через це не пройдеш",

– зізнався актор.

Все-таки Кіт Гарінгтон насолоджується періодом, коли може дбати про свою маленьку версію. Ця частина життя дуже йому подобається.

"Кожен день я прокидаюся і дбаю про це маленьку людину, і тепер ми – частина єдиного цілого. Я думаю, що найбільше мене дивує в батьківстві те, що ви тепер єдине ціле, ви троє, і вам потрібно знайти абсолютно нову динаміку. Я щодня бачу, як він росте і змінюється. Це дійсно чудово", – розповів знаменитість.

Актор також пожартував, що вже практикував роль батька раніше.

У рік, що передував народженню мого сина, у мене було щеня, і різниця була не такою вже сильною. Я можу сказати, що це була відмінна практика,

– поділився Гарінгтон.

Кіт Гарінгтон і Роуз Леслі стали батьками: що відомо