Зірка "Гри престолів" Кіт Гарінгтон вперше розповів, як почувається у ролі батька
Джерело:Access Hollywood’s
Актори знаменитого серіалу "Гра престолів" Кіт Гарінгтон та Роуз Леслі стали батьками у лютому цього року. Однак новоспечені батьки приховують особисте життя. Тільки нещодавно Кіт Гарінгтон розповів про досвід батьківства.
Зірки серіалу "Гра престолів" Кіт Гарінгтон і Роуз Леслі стали батьками сина у лютому. Знаменитості не оголошували про це публіці, адже старанно приховують особисте життя. Пару сфотографували з сином на прогулянці.
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Кіт Гарінгтон розповів про досвід батьківства
Актори жодного разу не з'являлися на заходах, не давали інтерв'ю чи коментарів. Однак нещодавно Кіт Гарінгтон у розмові з журналісткою поділився, як почувається у новій ролі. Зазначимо, що він так і не розсекретив імені первістка.
Всі говорили: "Послухай, те, через що тобі треба буде пройти, дуже важливо. І ти ніколи не дізнаєшся це, поки сам через це не пройдеш",
– зізнався актор.
Все-таки Кіт Гарінгтон насолоджується періодом, коли може дбати про свою маленьку версію. Ця частина життя дуже йому подобається.
"Кожен день я прокидаюся і дбаю про це маленьку людину, і тепер ми – частина єдиного цілого. Я думаю, що найбільше мене дивує в батьківстві те, що ви тепер єдине ціле, ви троє, і вам потрібно знайти абсолютно нову динаміку. Я щодня бачу, як він росте і змінюється. Це дійсно чудово", – розповів знаменитість.
Актор також пожартував, що вже практикував роль батька раніше.
У рік, що передував народженню мого сина, у мене було щеня, і різниця була не такою вже сильною. Я можу сказати, що це була відмінна практика,
– поділився Гарінгтон.
Кіт Гарінгтон і Роуз Леслі стали батьками: що відомо
- Про вагітність Роуз Леслі стало відомо у вересні минулого року. Вона несподівано стала героїнею номеру журналу Make Magazine. Вона знялась у фотосесії, де показала округлий животик у розкішній сукні від Stella McCartney.
- Вже 16 лютого папараці сфотографували подружжя на прогулянці з маленьким сином. Так виявилося, що Кіт і Леслі стали батьками. Інсайдер повідомляв, що вони неймовірно щасливі.
- Згодом журналісти побачили, як актор прогулюється з сином та собакою. Схоже, новоспечений батько чимало часу приділяє первістку та допомагає дружині.