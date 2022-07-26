Без укладки і з сивою бородою: як зараз виглядає Олег Винник, який лікується в Німеччині

Ще у квітні Олег Винник заліг на дно – зник зі всіх соцмереж і телеефірів. За словами адвоката, він нібито допомагає армії, але не хоче "піаритися в час біди". Чоловік Оксани Білозір вкотре це підтвердив і показав, як артист виглядає зараз.

Кілька місяців у шоу-бізі роїлися чутки, що Олег Винник не дає про себе знати, бо в нього "серйозні проблеми зі здоров'ям". Два тижні тому, 12 липня, це підтвердила його адвокатка. Вона каже, що співак проходить лікування в Німеччині, бо його підкосило ще до 24 лютого.

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Як зараз виглядає Олег Винник

Нове фото Винника опублікував чоловік Оксани Білозір Роман Недзельський. Він виходив з ним на відеозв'язок, бо той давав гроші на ремонт буса з гуманітарною допомогою для бійців "Холодного Яру" та 135 батальйону ЗСУ. Завдяки артисту авто з Вроцлава доставили на станцію техобслуговування у Кракові.

Велика вдячність Олегу Виннику за не методичну, а матеріальну допомогу в організації логістики та ремонту,

– подякував Роман Недзельський.

З фото видно, що Олег Винник шифрується навіть у Німеччині – ходить у кепці та темних окулярах. Цікаво, що за 5 місяців війни він відпустив сиву бороду.

Олег Винник з Романом Недзельським / Фото з фейсбуку музиканта

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Нагадаємо, що востаннє Олег Винник показувався шанувальникам більш як чотири місяці тому, 3 березня. Тоді він записав емоційне відео, в якому звернувся до російських, білоруських солдатів і їхніх матерів.