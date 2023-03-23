На фронт пішла добровольцем, – як Євгенія Емеральд стала снайперкою

На початку повномасштабного вторгнення Євгенія Емеральд залишила успішний бізнес і пішла на фронт добровольцем. Тепер вона снайперка, яку називають українською Жанною д'Арк. В інтерв'ю 24 Каналу Євгенія розповіла, як саме стала снайперкою.

За словами Євгенії, піти на фронт її мотивували ментальність і виховання. Тато виховував її бійцем і, коли ворог прийшов, то зрозуміла, що найкраще, що може зробити – взяти зброю й піти до армії. Іншого шляху навіть не бачила.

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Як Євгенія Емеральд стала снайперкою

Вперше вона тримала в руках гвинтівку у 9 років. Стріляти Євгенію вчив тато. Він був мисливцем, дуже любив зброю, а Емеральд постійно спостерігала за тим, як він її перебирав, збирав, чистив, рахував патрони. Саме тому вона з дитинства мріяла бути військовою, снайпером.

На фронт пішла добровольцем. Звісно, снайперкою одразу не стала. Я йшла захищати й мені було все одно, що робити. Мені було дуже важливо бути ефективною і корисною,

– зізналася захисниця.

Спочатку всі захисники були стрільцями, мали однакову зброю – автомат Калашникова. Приблизно через місяць всіх поділили по ротах, по взводах, в кожному взводі мав бути кулеметник, командир, парамедик, снайперська пара. Тоді Євгенія стала снайперкою.

Просто команда снайперів, які воювали вже з 2014 року, мене помітили й взяли на поруки, казали командиру полку: "Ця дівчина буде снайперкою". І все. На початку війни все було дуже просто,

– підсумувала захисниця.



Євгенія Емеральд в армії / Фото з інстаграму снайперки

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення взяли зброю в руки й чимало відомих чоловіків. Більшість з них не чекали, коли отримають повістку, а за власним бажанням стали на захист України. Більше про сміливих добровольців – читайте у нашому матеріалі.