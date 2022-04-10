Клопотенко давно роздумував над новим закладом, але в Києві не було місця для оренди, та й місто вже перенасичене ідеями, ресторанами, кафе. А він хотів зробити таке місце, де люди могли б їсти щодня. Бістро – ідеальний варіант. Про це розповів в інтерв'ю 24 каналу.

Повне інтерв'ю тут Якою має бути кухня після перемоги, бістро Інші та благодійність: інтерв'ю з Євгеном Клопотенком

Як Євген Клопотенко відкрив бістро у час війни

"Львів – про українську культуру, Львів – про Україну, чому ми думаємо лише про Київ? І ми вирішили, що будемо тут відкриватися. Так і сталося – все закрутилося, змінилося, і я опинився у Львові. Оскільки я тут, то зрозумів, що пора втілювати свою ідею. Головне – це давати людям їсти й допомагати їм, і якщо це можна поєднати та давати щось цікаве, якусь соціальну місію, то це, мабуть, все збігається. І – я найкраще це роблю. Я готую, організовую, і вважаю, що я не можу по-іншому. І в цьому я сильний. Якби я був там, у Києві, то зараз би розбирав гуманітарні вантажі. Я можу це робити, але це не моя суперсила. Але працювати на міжнародній арені й готувати, допомагати людям – це те, що я роблю найкраще", – поділився кухар.



Євген Клопотенко відкрив бістро у Львові / Фото Наталі Боднар, 24 канал

Також Євген зізнався, як наважився на відкриття бістро, адже в Україні триває війна, економіка нестабільна, багато ресторанів, кафе закриваються. У мирний час є багато бізнес-тренерів, від історій яких приходить натхнення. Але є приклади відомих брендів, які розпочали діяльність у кризу: "Якщо, до прикладу, прочитати історію створення компанії LEGO, то вона відкрилась у час Великої депресії в Америці. Тоді все закривалося, а вони відкрилися. Компанія стала суперпопулярною і багатою навіть у той час".

Тому під час найбільших криз, якщо ти зможеш відкрити щось – це стане суперкрутим. Це найбільший ризик, який ти можеш зробити, але його робити неважко, бо ти не маєш що втрачати. Я зібрав гроші, які в мене були, і подумав – я їх витрачу, будемо щось думати. Я собі лишу трішечки, щоб в мене були на їжу, а далі якось проживу. А куди мені їх витрачати зараз? Думаю, якщо ризикну зараз і все вийде, то через рік цей заклад буде суперкрутим,

– наголосив Клопотенко.

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