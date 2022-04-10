Клопотенко давно размышлял над новым заведением, но в Киеве не было места для аренды, и город уже перенасыщен идеями, ресторанами, кафе. А он хотел сделать такое место, где люди могли бы есть каждый день. Бистро – идеальный вариант. Об этом рассказал в интервью 24 каналу.

Полное интервью здесь Какой должна быть кухня после победы, бистро "Інші" и благотворительность: интервью с Клопотенко

Как Евгений Клопотенко открыл бистро во время войны

" Львов – об украинской культуре, Львов – об Украине, почему мы думаем только о Киеве? И мы решили, что будем здесь открываться. Так и случилось – все закрутилось, изменилось, и я оказался во Львове. Поскольку я здесь, я понял, что пора воплощать свою идею. Главное – это давать людям есть и помогать им, и если это можно соединить и давать что-нибудь интересное, какую-то социальную миссию, то это, пожалуй, все совпадает. И – я лучше всего это делаю. Я готовлю, организовую, и считаю, что я не могу по-другому. И в этом я силен. Будь я там, в Киеве, то сейчас бы разбирал гуманитарные грузы. Я могу это делать, но это не моя суперсила. Но работать на международной арене и готовить, помогать людям – это то, что я делаю лучше всего" , – поделился повар.



Евгений Клопотенко открыл бистро во Львове / Фото Натали Боднар, 24 канал

Также Евгений признался, как решился на открытие бистро, ведь в Украине идет война, экономика нестабильна, много ресторанов, кафе закрываются. В мирное время есть много бизнес-тренеров, от историй которых приходит вдохновение. Но есть примеры известных брендов, начавших деятельность в кризис: " Если, например, прочитать историю создания компании LEGO, то она открылась во время Великой депрессии в Америке. Тогда все закрывалось, а они открылись. Компания стала суперпопулярной и богатой даже в то время".

Поэтому во время самых больших кризисов, если ты сможешь открыть что-нибудь – это станет суперкрутым. Это самый большой риск, который ты можешь сделать, но его делать нетрудно, потому что нечего терять. Я собрал деньги, которые у меня были, и подумал – я их потрачу, будем что-нибудь думать. Я себе оставлю немного, чтобы у меня были на еду, а дальше как-нибудь проживу. А куда мне их тратить сейчас? Думаю, если рискну сейчас и все получится, то через год это заведение будет суперкрутым.

– подчеркнул Клопотенко.