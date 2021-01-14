Відомий на весь світ український чемпіон Володимир Кличко виховує 6-річну доньку Каю, яку боксеру народила голлівудська акторка Гейден Панеттьєр. Вперше за довгий час зірковий татусь розповів про донечку та зізнався, чим розважав її на карантині.

Бурхливий дев'ятирічний роман 44-річного Володимира Кличка та 31-рчної Гейден Панеттьєр завершився влітку 2018 року. Однак ексам вдалось зберегти хороші стосунки заради спільної доньки Каї-Євдокії, якій в грудні 2020-го виповнилося 6 років. Попри те, що знаменитий батько вберігає первістка від преси та камер, він все ж поділився деталями виховання дівчинки. Інформація з'явилась на сайті "Братство Кличко".

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Як Володимир Кличко провів карантин з донькою

Боксер поділився, що через напружений графік та роботу приділяє доньці значно менше часу, ніж хотілося б. Однак він провів з Каєю-Євдокією кілька місяців під час карантину та запевнив, що попри юний вік дівчинка вже має міцний характер та не боїться викликів. Володимир Кличко натякає, що в крихітки його вдача.

Схоже, на карантині боксер активно проводив час з донечкою. Він розповів, що у свої 6 років Кая-Євдокія впевнено тримається в сідлі та їздить верхи краще за батька.

Кілька місяців під час карантину я провів з дочкою. Це був фантастичний час. Кая також любить виклики, а деякі речі вона робить краще, ніж я. Наприклад, катається на конях, – наголосив Володимир Кличко.

Варто додати, що чемпіон світу опікується не лише фізичним розвитком доньки, а й духовним. Він зізнався, що вчить Каю не ставити в пріоритет матеріальні цінності.

"Також я не забуваю, звідки родом, тому виховую доньку, не ставлячи за приклад матеріальні цінності. Пояснюю їй, що ми - невелика частина загальної картини, тому можемо і зобов'язані взяти відповідальність на себе", – пояснив Кличко.



Володимир Кличко з донькою Каєю-Євдокією / Фото з твіттера

Нагадаємо, що після розриву зіркових батьків Кая-Євдокія залишилась жити з татком в Україні. З вихованням дівчинки Володимиру Кличку допомагає мама Надія.

Річ у тому, що після народження первістка в акторки Гейден Панеттьєр почалась післяпологова депресія та часті нервові зриви, які довелось лікувати в клініці. Також вона мала скандальні стосунки з бойфрендом Браяном Гікерсоном, який неодноразово піднімав руку на кохану. Тому знаменита матуся часто навідує донечку в Україні та спілкується з нею по відеозв'язку.