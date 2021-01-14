Известный на весь мир украинский чемпион Владимир Кличко воспитывает 6-летнюю дочь Каю, которую боксеру родила голливудская актриса Хейден Панеттьер. Впервые за долгое время звездный папа рассказал о дочке и признался, чем развлекал ее на карантине.

Бурный девятилетний роман 44-летнего Владимира Кличко и 31-летней Хейден Панеттьер завершился летом 2018 года. Однако эксам удалось сохранить хорошие отношения ради общей дочери Каи-Евдокии, которой в декабре 2020-го исполнилось 6 лет. Несмотря на то, что знаменитый отец бережет первенца от прессы и камер, он все же поделился деталями воспитания девочки. Информация появилась на сайте "Братство Кличко".

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Как Владимир Кличко провел карантин с дочкой

Боксер поделился, что из-за напряженного графика и работы уделяет дочке значительно меньше времени, чем хотелось бы. Однако он провел с Каей-Евдокией несколько месяцев во время карантина и заверил, что, несмотря на юный возраст, девочка уже имеет крепкий характер и не боится вызовов. Владимир Кличко намекает, что у крохи его нрав.

Похоже, на карантине боксер активно проводил время с дочкой. Он рассказал, что в свои 6 лет Кая-Евдокия уверенно держится в седле и ездит верхом лучше отца.

Несколько месяцев во время карантина я провел с дочерью. Это было фантастическое время. Кая тоже любит вызовы, а некоторые вещи она делает лучше, чем я. Например, катается на лошадях,

– отметил Владимир Кличко.

Стоит добавить, что чемпион мира занимается не только физическим развитием дочери, но и духовным. Он признался, что учит Каю не ставить в приоритет материальные ценности.

"Также я не забываю, откуда родом, поэтому воспитываю дочь, не ставя в пример материальные ценности. Объясняю ей, что мы – небольшая часть общей картины, поэтому можем и обязаны взять ответственность на себя", – пояснил Кличко.



Владимир Кличко с дочкой Каей-Евдокией / Фото из твиттера

Напомним, что после разрыва звездных родителей Кая-Евдокия осталась жить с папочкой в Украине. С воспитанием девочки Владимиру Кличко помогает мама Надежда.

Дело в том, что после рождения первенца у актрисы Хейден Панеттьер началась послеродовая депрессия и частые нервные срывы, которые пришлось лечить в клинике. Также она имела скандальные отношения с бойфрендом Брайаном Гикерсоном, который неоднократно поднимал руку на возлюбленную. Поэтому знаменитая мамочка часто навещает дочь в Украине и общается с ней по видеосвязи.