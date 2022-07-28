В 2022 году День Украинской Государственности отмечается впервые. Этот праздник символичен еще и потому, что отмечается в День крещения Киевской Руси и День Владимира Великого. В своем утреннем поздравлении президент Украины подчеркнул, что нашу украинскую семью объединяет семья государственных символов Украины. Это три брата: государственный флаг Украины, Государственный Герб и Государственный Гимн. Но "очень важно не только отмечать появление государственности, но и объединяться для ее сохранения".

Важно Мы были, есть и будем, – Зеленский поздравил украинцев с Днем государственности

К поздравлениям украинцев также присоединились украинские звезды Владимир Остапчук, Наталья Карпа и другие. Что они говорят в такое сложное для Украины время – читайте дальше.

Владимир Остапчук

"С Днем Украинской Государственности, мои дорогие. Я каждой клеточкой чувствую наш дух, несгибаемость и свободу! Мы молодая кровь с тысячелетней историей и именно сейчас наше время! Держим строй, а враждебно – это роса на солнце. Слава Украине".

Наталья Карпа

"Я люблю свою страну… свою землю! Я ценю и уважаю обычаи и традиции своего края! Я дорожу людьми, которые вкладывают свою силу и воодушевление, чтобы мы жили на своей земле лучше! Я понимаю, какую цену мы платим за наш суверенитет и независимость Я горжусь каждым украинцем, который ценой своего здоровья и жизни стоит на страже и защите моей земли!

Это мои постулаты, мои убеждения и философия моего бытия! Этому, я учу и буду учить свою дочь! С днем Украинской Государственности, мои родные люди, мои фантастические украинцы! Давайте лелеять и сознательно растить наше будущее!"

Эктор Хименес-Браво

"Родные, с Днем Государственности! Каждый день говорю, как я вас люблю. Как горжусь быть украинцем в сердце и душе. Мой дом стоит в Ирпене. Мой основной бизнес прямо в сердце Киева. Каждый день я езжу по городам страны и смотрю, что эта мерзость сделала с малым бизнесом, как могу помогаю, потому что они – наше будущее.

Да, я колумбиец, и место, где я родился очень далеко отсюда, поэтому уверен, что это судьба. Жить и посвящать свою душу и тело стране, у которой на флаге сильнейшие цвета и символы в мире – свобода и солнечная энергия, на гербе несокрушимая воля, а в гимне.

"..Душа и тело мы положим

За нашу свободу

И покажем, что мы братья

Казацкого рода.."

Каждый раз до слез. Каждый раз сильнейшая мантра. Сильнейший зов к бою. Сильнейшие слова, существующие в мире. Украина больше всего. Слава Украине!"

Женя Галич

"Сегодня мы празднуем День Государственности и День Крещения Киевской Руси. Наша история началась много лет назад и пишется сегодня каждым украинцем, собственной борьбой и верой в свою страну!"

"Никто нам не построит государства, когда мы его сами не построим, и никто из нас не сделает нации, когда мы сами нацией не захотим быть". Вячеслав Липинский"