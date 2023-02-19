Леся Нікітюк показала фото розбитих будинків на Салтівці в Харкові: "Відчула біль людей"

Українська ведуча Леся Нікітюк показала жахливі наслідки російських атак по Салтівці в Харкові. Вона на власні очі побачила, на що окупанти перетворили район міста.

Телеведуча вирушила до Харкова, аби побачити, як живе місто під час війни. Леся Нікітюк побувала у одному з найбільш постраждалих районів – на Салтівці.

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Зазначимо, що в цьому районі від постійних прильотів окупантів постраждав чи не кожен будинок.

Світлини на тлі зруйнованого міста Леся Нікітюк опублікувала в соцмережі. Також телеведуча поділилася своїми враженнями від побаченого та зізналася, що подібне важко бачити на власні очі.

Вона розповіла, що людей у районі небагато. Але вони повертаються. Зокрема, повертаються ті, в кого вціліли квартири.

Коли ми під’їжджали до Салтівки, я була розгублена, ми всі пам’ятаємо ті відео і фото. Ми всі відчули тоді біль людей, які жили в цьому районі Харкова,

– написала Нікітюк.



Ведуча розповіла, що в мить, коли вона вийшла з маршрутки, почався снігопад. "Сама природа наче захотіла прикрити заметіллю всі понівечені ворогом будинки.. Сніг може і прикрив наслідки, але ми всі бачимо і завжди будемо пам’ятати що зробила "сосійська федерація", – сказала Леся Нікітюк.

Крім того, в Instagram-Stories ведуча показала, як зараз виглядає центр Харкова.

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