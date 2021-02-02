В годовщину со дня смерти известного украинского музыканта Андрея Кузьменко, лидера группы "Скрябин", звезды чтят память певца архивными фото и видео. Смотрите подборку в материале.

Источник: 24 канал

Сегодня, 2 февраля, исполнилось 6 лет со дня автокатастрофы, в которой погиб украинский певец Андрей Кузьменко. Коллеги, друзья и родные артиста чтят память лидера группы "Скрябин".

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Украинские звезды вспоминают Андрея Кузьменко

Барбара Кузьменко

Девушка распространила инстаграм-сторис, где показала архивное фото с отцом, еще из ее детства. Она не комментировала фотографию, но оставила эмоджи.



Барбара Кузьменко и Андрей Кузьменко / Фото из инстаграма Барбары Кузьменко

Александр Пономарев

Украинский певец распространил видео, в котором он выступает с песней "Сам собі країна". "Памяти Кузьмы", – написал Александр Пономарев.

Дзидзьо

Артист и близкий друг Андрея опубликовал видео, где исполняет свою песню, и вспомнил историю, связанную с музыкантом.

Помню: третий час ночи, звонит телефон, смотрю на экран, это – Кузьма. Поднимаю трубку, а он мне говорит: "Чувак, "3 в 1" – это моя любимая песня!" и бросил трубку. На то время – это была высшая похвала для меня от Кузьмы, которую я храню и сегодня!.. Спасибо тебе, мой друг, за все, что ты сделал!

– написал Дзидзьо.

Тарас Тополя

"Кузьма всегда с нами! Помним", – написал лидер группы "Антитіла" под видео, где он исполняет песню "Люди як кораблі".

Нам остается петь твои песни, которые имеют глубину и смысл, не пластмассовые, а настоящие, и которые будут актуальны даже через 50 лет. Цените и любите свое, украинское, родное, пока артисты живы!

– добавил Тарас Тополя.

Андрей Джеджула

Шоумен обнародовал серию архивных фото с Андреем Кузьменко. И посвятил другу трогательное сообщение: "6 лет как ты ушел! И все мы скорбим! Зная, какой был веселый и анекдоты знал, понимаю, что на небе было грустно, ты был просто нужен, и ты теперь там рассказываешь свои шутки! Профессионал и талант – твои песни содержательные и всегда имели смысл! Даже, если они шутливы! Тебя надо было записывать, поскольку можно было собрать словарь новых языковых заморочек и выражений! На мероприятиях, которые веду, я очень часто вспоминаю тебя и цитирую твои приколы! Люблю тебя, и уверен, что могу стать в длиннющую очередь тех, кто чувствует то же самое! Каждый день вспоминаю тебя в молитвах! Пусть тебе земля будет пухом, а небо всегда вечным домом!".

Для просмотра фото листайте вправо:

Julik

На странице в инстаграме Julik опубликовал ролик, где показал выступление на одном из корпоративов. Тогда он вместе с группой аккомпанировал Андрею Кузьменко.

Помним. Счастлив, что был знаком,

– написал Julik.