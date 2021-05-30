Як українські зірки вітають з Днем Києва: святкова добірка

30 травня столиця України святкує день народження. Кияни щиро вітають рідне місто з особливим весняним днем. Приємні слова місту адресують й знаменитості. Як українські зірки цього року вітають з Днем Києва – дивіться у добірці Showbiz 24.

Стрічки соціальних мереж рясніють привітаннями з нагоди Дня Києва. Відомі люди України також вітають величну столицю з теплим весняним днем. У неділю, 30 травня, серцю України виповнюється 1539 років. Що про це пишуть вітчизняні зірки – дивіться далі!

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Українські зірки вітають з Днем Києва

Олена Зеленська

"Місто – це не тільки вулиці та будинки, місто – це передусім люди. А це означає, що сьогодні день народження в усіх, хто тут є. Нас багато. Хтось у Києві народився й виріс, когось це місто гостинно зустріло й одразу огорнуло теплом, як рідного, а когось і далі випробовує. Але ми всі до певної міри є його частиною, всі ми, час від часу або постійно, – кияни.



Ми всі ставимося до днів народження по-різному: хтось влаштовує гучні святкування, а хтось ігнорує, не бажаючи рахувати роки. Але давайте сьогодні все-таки привітаємо одне одного з днем народження нашого славетного міста. Бо ми тут, і ми його любимо. По-різному. Але це тільки тому, що ми – різні. І це чудово!", – написала у святковій публікації перша леді України.

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Катя Осадча

"Києве, з днем народження! Київ – це моє дитинство. Це маршрут 18 тролейбуса і прогулянки Володимирською гіркою. Церква на вулиці Мостицькій, ковзанка "Крижинка", де я так і не стала фігуристкою. Куренівський ринок, де купили найкращого друга мого дитинства – кота Марса. Все це – мій Київ.

Я страшенно шкодую, коли бачу, як руйнують історичні будівлі. В такі моменти хочеться подивитися в очі людям, яким нове та блискуче зі скла й бетону краще, ніж пам'ятка архітектури. Але я все-таки не втрачаю надію, що місто перестануть руйнувати й хаотично забудовувати. Вірю, що Київ стане ще гарнішим, ніж був в моєму дитинстві. Люблю тебе, Києве!", – поділилася спогадами телеведуча.

Юлія Саніна

Артистка опублікувала фото, на якому зображена в екстравагантному сценічному образі, та адресувала рідному місту приємні слова: "Kyiv! You rock! З Днем міста, рідний Києве!".

Джамала

Виконавиця напередодні особливого дня організувала святкову фотосесію. Джамала оприлюднила декілька знімків, де в ніжному образі позує посеред каштанів.

"Місто, яке я шалено люблю! З днем народження тебе! Київ – місто каштанів", – написала Джа в публікації.

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Настя Каменських

Артистка привітала рідне місто в інстаграм-сторіз. Вона зняла декілька коротких відео в автомобілі, де їхала разом із подругою. Дівчата виконали на камеру легендарну композицію "Як тебе не любити, Києве мій!".



Настя Каменських привітала з Днем Києва / Скриншот інстаграм-сторіз NK

Гурт "Антитіла"

"Тут наш дім, наша сім'я, місце і джерело сили! Зі святом, рідний Києве! Танцюй на бетоні вулиць.

Танцюй моя зірка! Танцюй поки не проснулось натомлене місто! Спить натомлене місто мирним, лагідним сном. Частина титульної пісні столиці, яка з нами на кожному концерті у будь-якому куточку світу!", – написали музиканти в публікації.

Святослав Вакарчук

"Київ має якусь особливу енергію. Її не помітять туристи, що приїхали на день чи на тиждень. Мені, хлопцю зі Львова, потрібен був не один рік, щоб відчути її. Але коли відчув, то почав дихати з Києвом в унісон. Дихання міста, яке ти любиш, – це неповторне відчуття. Дихай на повні груди ще тисячі років, моя столице! З днем народження!", – привітав лідер гурту "Океан Ельзи".

Світлана Тарабарова

"Моє улюблене місце – старенький кінотеатр "Київ", зала на третьому поверсі, де показують короткометражні фільми. Там я з'їла дуже багато попкорну. А скільки пісень написала, прогулюючись вулицями столиці, скільки неймовірних людей зустріла. Саме тут побудувала свою сім'ю, народила дітей. Тут я щаслива! Дякую, що ти є, чарівне місто каштанів!", – написала Тарабарова у святковій публікації.

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Сергій Притула

"З Днем Києва!", – написав шоумен у публікації, яку доповнив атмосферним знімком.