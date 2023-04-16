У сімейному колі та з подякою ЗСУ: як українські зірки відзначають Великдень

Великдень – світле сімейне свято для всіх українців. Вже другий рік поспіль Україна відзначає Воскресіння Христове у стані повномасштабної війни. Завдяки військовим ми маємо можливість посвятити великодні кошики, зібратися з рідними та помолитися за перемогу у цій жорстокій війні.

Стрічки соцмереж сьогодні наповнені святковими фотографіями, привітаннями й словами подяки ЗСУ за те, що ми можемо відзначити Великдень вдома, в Україні. Це можливо лише завдяки захисникам, які продовжують боротися з ворогом. Христос Воскрес – життя перемогло смерть, тож щиро віримо, що зовсім скоро воскресне кожний клаптик української землі.

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Українські знаменитості також не залишаються осторонь цього важливого і світлого дня. У соцмережах вони вітають шанувальників, дякують ЗСУ і діляться яскравими святковими кадрами.

Гурт "Антитіла" та Тарас Тополя

"Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Не зраджуємо українським традиціям. Світло завжди перемагає темряву. Пам'ятаймо про це і віримо. Зі святом, українці!"

Ольга Сумська

"Христос Воскрес, рідні українці! Нехай Господь принесе довгоочікувану перемогу!"

Наталка Карпа

"Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Насамперед дякуємо всім, хто зараз стоїть на захисті нашої країни! Ми шануємо традиції та святкуємо – бо ви у нас, наші захисники, – є! А по-друге, хочу побажати нашій країні, як і Ісус після таких страждань і смерті – Воскрес і Вознісся на небо, так і наша багатостраждальна земля та народ після стількох отриманих ран і поневірянь, нарешті отримали таку довгоочікувану перемогу! Добрих, спокійних Великодніх свят!"

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Наталка Денисенко

"Христос Воскрес! Хай Бог береже Україну, ЗСУ і наші серця. Дуже багато важких емоцій і почуттів, але нехай Бог дасть нам перемогу і ми станемо добрішими. Бережіть себе та близьких".



Наталка Денисенко з рідними / Фото з інстаграму акторки

Світлана Тарабарова

"Христос Воскрес! Дякую ЗСУ, всім Захисникам за те, що ми можемо бути вдома й обійняти рідних".

Ірина Федишин

"Христос Воскрес! Вітаємо з Великоднем! Міцного здоров' усім і якнайшвидшої нам перемоги! Віримо: Христос Воскрес – воскресне Україна".

Настя Каменських

"Зі світлим святом Великодня вас. Хочу побажати всій Україні миру та спокою. Нехай світле свято наповнить серця любов'ю та надією на краще майбутнє. Це свято нагадує нам, що добро та віра в завжди перемагають зло та страждання. Бережіть себе та своїх близьких, підтримуйте та пам'ятайте про тих, хто потребує допомоги. Нашим захисникам Збройних Сил України хочу побажати мужності й сили, які необхідні, щоб боронити нашу країну щодня. Зі святом всіх вас!"

Леся Нікітюк

"Христос Воскрес! Зі світлим святом Великодня! Нехай ангел охоронець оберігає вас від усіх негараздів. Думки нехай будуть світлими, а щастя в дім приходить із кожним новим світанком. Миру вашому дому, перемоги нашій Україні!"

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Ектор Хіменес-Браво

"Христос Воскрес!"

Григорій та Христина Решетники

"Вітаємо вас з Великоднем. Нехай цей рік подарує всім українцям перемогу, злагоду, мир та щастя. З любов'ю, Reshetnik Family".

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Наталія Могилевська

"Хочу привітати усіх з Великоднем! Тепле сімейне свято. В Україні, де сьогодні дуже багато сімей.

Я хочу побажати усім щастя, хочу побажати усім любові, хочу побажати усім нам перемоги! Щоб ми не боялися бути сміливими, могли жити, бути щасливими й продовжували народжувати. З великим святом вас всіх! І перемоги нам".

Євген Кот

"Христос Воскрес! Зі святом Великодня! Миру всім нам!"

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Alyosha

"Христос Воскрес! Хай закони Божі стануть природою людини! Смачної паски усім! І велика подяка нашим захисникам за все, що для України з любов'ю і за неї!"

Сніжана та Сергій Бабкіни

"З Великоднем! Всіх благ вашим родинам! Хай в душах наших буде менше тривог! Мирного неба над головою! Швидкої перемоги! Нескінченної любові та міцної віри в ЗСУ!"

Оля Цибульська

"Христос Воскрес! Хай буде перемога і душевний спокій!"

Монатік

"Зі світлим святом Великодня! Христос Воскрес!"

Julik

"Христос Воскрес! Нехай одне із найбільших релігійних свят принесе у кожен дім щастя, злагоду та якомога швидшу перемогу на всіх фронтах! Дякую ЗСУ та Богу за мирне небо!"

Лілія Ребрик

"Христос Воскрес! І це – найбільше свідчення перемоги життя, добра та світла! Небесної підтримки нам всім! Нехай світле воскресіння Христове наповнить наші серця любов'ю та милосердям. Нехай Великдень принесе нашій країні перемогу і процвітання. Обіймаю всім серцем і дякую нашим захисникам та захисницям за кожний день. Мирної Пасхи".

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