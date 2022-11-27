Без макіяжу та у спортивному костюмі: Тіна Кароль показала, як працює на студії – фото

Під час повномасштабної війни Тіна Кароль відмовилася від своїх російськомовних пісень, тому тепер напрацьовує новий репертуар. Артистка показала, в якому образі відправилася на студію звукозапису.

У час війни Тіна Кароль активна у соцмережах. Нещодавно вона показувала, як пройшла зустріч з дітьми, яких вивезли з Краматорська у Швейцарію, а тепер поділилася атмосферним кадром зі студії.

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Повсякденний look Тіни Кароль

Виконавиця оприлюднила фотографію, де зображена, сидячи в студії звукозапису. Тіна одягнула чорні лосини та спортивний светр з написом біля серця "Я поруч". Поєднала такий спортивний look з довгими шкарпетками і кросівками бренду adidas.

Волосся співачка акуратно вклала і зібрала ззаду. На обличчі Тіни майже не було макіяжу – лише легкий тон і нюдова помада на губах.

Мій вимір. Ми маємо знаходити нових себе. Мотивації досить. Історій досить. Залишилось знайти правильні ноти та слова,

– написала Кароль під цим фото.



Тіна Кароль на студії / Фото з телеграму співачки

Нагадаємо, раніше у своєму телеграм-щоденнику Кароль показувала продукти, які варто виключити з раціону. Майже завжди артистка має з собою домашню здорову їжу. Так вона підтримує баланс усіх необхідних продуктів. Щоб не втрачати красу, намагається їсти якомога менше вуглеводів. У телеграмі співачка показувала перекус у вигляді вареного яйця.