Коллаборация легендарной группы The Rasmus и победителей Евровидения Kalush Orchestra уже покорила сеть – видео собрало миллион просмотров. Финские музыканты показали видео из бэкстейджа.

Kalush Orchestra поразили совместным хитом с финской группой The Rasmus о войне в Украине: видео

Как The Rasmus поют на украинском

В тактике финская группа показала, как репетировала исполнение части песни In The Shadows of Ukraine, текст которой – на украинском. Музыканты на видео стоят вокруг микрофона с телефонами, откуда читают припев.

Так мы репетировали текст, чтобы записать эту часть!

– поделились The Rasmus.

The Rasmus поют на украинском: видео

Напомним, совместная песня The Rasmus и Kalush Orchestra – интерпретация легендарной песни финнов In the Shadows 2003 года с элементами украинского фолька, припева на украинском языке и хип-хопа. "Наша миссия – рассказать как можно большему количеству людей об этой войне и мужестве украинского народа. Именно поэтому мы решили снять клип на эту песню", – говорили музыканты.

Видео быстро стало популярным в сети и собрало множество предпочтений. В комментариях украинцы и другие фанаты группы увлекаются музыкантами и поддержкой от них: