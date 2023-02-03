Ситуативні союзники, – Тарабарова чесно зізналась, як ставиться до "перевзутих" артистів

Українська співачка Світлана Тарабарова висловилась про артистів, які перейшли на українську, почали підтримувати країну та співати патріотичні пісні після 24 лютого. Вона пояснила, чому обирає підтримувати їх, а не засуджувати.

Українська співачка Світлана Тарабарова емоційно висловилась про зіркових колег, які "переодяглись" та "перевзулись" після 24 лютого. Вона поділилась, що вважає таких артистів – "ситуативними союзниками".

До теми "Як можна спокійно жити": Наталка Денисенко різко відповіла на хейт, поки її чоловік на війні

Світлана Тарабарова про "перевзутих"

Я обожнюю цю тему. Але усі, хто до 24 лютого вдавав, що війни не існувало, після 24 всі переодяглися у кольори, які я люблю. І якщо так подумати, вони все одно мої союзники... Навіть якщо ситуативні союзники, я все одно їх буду підтримувати і дякувати, що після 24-го вони стали співати, говорити і вести свої соцмережі українською мовою. Це круто,

– підкреслила співачка.

"Але ми маємо пам'ятати, якою фарбою це було зроблено. Це ж кров захисників із 2014 року. 8 років пролитої крові для того, щоб нарешті ми почали цінувати своє. Цю ціну я завжди тримаю у своїй голові".

Світлана Тарабарова додала, що патріотичність нинішніх популярних зірок лише на користь Україні. Хоч вона досі відчуває неприємний осад через попередню діяльність багатьох. Наприклад, зірка згадала про виконавця, який до 24 лютого робив пісні на дві аудиторії (це Артем Пивоваров) – але це тепер для неї неважливо.

Так, мені це теж не подобається і дуже бісить. І хочеться запитати: "Де ти був? Чому ти випускав пісні двома мовами?" Писав, що головний хіт російською, а це український переклад, інша версія. Це дуже дратувало. Добре, що зараз це жовто-блакитні кольори, і аудиторія, яку мають ці артисти, можливо, десь бере приклад.

, після 24 лютого 2022 року чимало зірок отямилися та зробили вибір на користь України. Хто з артистів-гастролерів став на бік добра й свободи, і як це відбувалося – дізнавайтесь у нашому матеріалі

Світлана Тарабарова згадала, що відмовилась від поїздок у Москву, російських треків і мови наприкінці 2013 року. Одна з її останніх російськомовних пісень – "Мы верим в любовь", саундтрек до фільму "Кохання у великому місті", що була популярна в багатьох країнах. Однак і тепер декотрі артисти співають російською, зокрема Макс Барських.

"Я не знаю, що з цим робити. Змусити нереально. Можливо, він сам має вирішити і не робити цього. Я читала, що запровадили санкції проти артистів. Це все потрібно, але знаєш, що більше потрібне? Санкції саме від людей. Якщо люди перестануть слухати, дивитися, стежити в соцмережах, лайкати, годувати себе їхнім продуктом... такі санкції працюватимуть. А якщо ми й далі стрибаємо під веселі пісні, які нам нагадують, як весело було до війни, то це знову крок назад", – висловилась про це зірка.

Інтерв'ю Світлани Тарабарової: дивіться відео онлайн