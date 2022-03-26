Як стабілізувати свій психологічний стан, коли далеко від дому: поради від Олени Зеленської
26 березня 2022 , 19:01Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олени Зеленської
Перша леді України Олена Зеленська дала декілька порад тим людям, які вимушено покинули домівки і відчувають сум за домом. Адже багато з них їхали, думаючи, що повернуться зовсім скоро.
Олена Зеленська опублікувала в особистому телеграм-каналі декілька порад від UNICEF. Війна змусила мільйони людей покинути рідні домівки, тому зараз, як ніколи, важливо вміти справлятися зі стресом.
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Що робити, якщо хочеться додому
Кожен у час війни дбає про безпеку сім'ї. Неважливо, куди ви вирішили їхати з гарячих точок, усі рішення правильні, адже ви рятуєте своїх рідних.
- Відстежуйте негативні думки та виділіть собі час на них, перемикайте себе на позитивні думки чи спогади. Фокусуйтесь на позитивних спогадах, які є для вас підтримкою.
- Якщо відстежуєте, що ви застрягли на якійсь думці, перемикніть себе на просту дію, наприклад, помийте посуд.
- За можливості, підтримуйте спілкування з іншими людьми. Важливі не лише текстові повідомлення, а й розмови по відеозв'язку.
- Відстежуйте власне дихання: там де ви завмираєте – якщо ви затамували дихання або воно поверхневе – покладіть одну руку на живіт, іншу на плече та почніть дихати животом.
- Дайте собі можливість прожити емоції – спогади про дім, роботу, близьких, які залишись, можуть викликати сум, тривогу, страх – дозволяйте собі ці почуття, сльози.
- Реагуйте на свої потреби та намагайтеся їх задовольняти.
- Спогади про дім та бажання повернутись, побачити близьких людей, можуть викликати такі тілесні реакції: тремор, труднощі із засинанням, прискорене серцебиття, спазми тощо. При цьому можна, якщо тремор – підсилити тремтіння (пострибати, потрусити руками тощо), якщо морозить – накритися ковдрою, якщо труднощі із засинанням – за дві години вимкнути перегляд новин, від стежуйте дихання, обійняти близьких, які поруч, зробити очима 8-ку тощо.
- Відстежуйте негативні поведінкові реакції, наприклад, бажання дистанціюватися від усіх та ізолюватися, напади агресії, що спрямована на себе, вживання алкоголю тощо. Якщо вони є – формуйте нові ритуали та нові сенси. Долучайтеся до волонтерства, якщо немає змоги працювати, гуртуйтеся з однодумцями тощо.
- Обмежте перегляд новин, безперервне читання соціальних мереж. Виділіть певну кількість часу для новин та споживайте інформацію тільки з перевірених джерел.
- Виконуйте фізичні вправи, які допоможуть впоратися з напруженням та стресом.
- Якщо ви відчуваєте, що ваш стан не змінюється і вам важко з ним впоратись самостійно, вкрай важливо звернутись за професійною психологічною допомогою.