Елена Зеленская опубликовала в личном телеграмм-канале несколько советов UNICEF. Война заставила миллионы людей покинуть родные дома, поэтому сейчас, как никогда, важно уметь справляться со стрессом.

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Что делать, если хочется домой

Каждый во время войны думает про безопасность семьи. Неважно, куда вы решили ехать с горячих точек, все решения верны, ведь вы спасаете своих родных.