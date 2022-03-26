Олена Зеленська опублікувала в особистому телеграм-каналі декілька порад від UNICEF. Війна змусила мільйони людей покинути рідні домівки, тому зараз, як ніколи, важливо вміти справлятися зі стресом.

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Що робити, якщо хочеться додому

Кожен у час війни дбає про безпеку сім'ї. Неважливо, куди ви вирішили їхати з гарячих точок, усі рішення правильні, адже ви рятуєте своїх рідних.