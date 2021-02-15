Щаслива і здорова: як почувається Меган Маркл під час другої вагітності

Принц Гаррі і Меган Маркл вдруге стануть батьками. Після першого фото вагітної Меган, джерело, близьке до подружжя, повідомило про її хороше самопочуття. Пара на сьомому небі від щастя.

Нещодавно стало відомо про те, що Меган Маркл і принц Гаррі стануть батьками вдруге. Джерело, наближене до герцогині, поділилося, як справи у подружжя та як почувається вагітна Меган.

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Як почувається Меган Маркл

Нагадаємо, що влітку 2020 року у Меган стався викидень. Та незважаючи на це, вона спокійно ставиться до другої вагітності. Дівчина чудово почувається та перебуває на сьомому небі від щастя.

Меган почуває себе чудово, вона щаслива і здорова. Меган і Гаррі в захваті від того, що у Арчі з'явиться брат або сестра, і вони на сьомому небі від щастя, що їх сім'я стане більшою,

– повідомило джерело.

Інсайдер поділився, що подружжя планувало дітей. Тому їхня мрія майже здійснилась. Також відома приблизна дата народження другого малюка: це має статись наприкінці весни.

У сина Меган і Гаррі Арчі буде невелика різниця з молодшим братиком чи сестричкою. Це може бути непросто у питанні виховання та догляду за дітьми. Однак видання пише про те, що подружжя не буде наймати нянь. Натомість їм залюбки допоможе мати Меган Маркл, Дорія Регланд.

Їй дуже подобається бути бабусею і доглядати за Арчі,

– розповів інсайдер.

Також відомо, що принц Гаррі неймовірно щасливий і з нетерпінням чекає дня, коли стане батьком друге. За словами друзів принца, його переповняло почуття гордості, коли чоловік розповідав їм радісну новину.

Принц Гаррі і Меган Маркл стануть батьками вдруге