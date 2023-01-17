Андрій Мероник презентував українську сучасну літературу на Франкфуртському книжковому ярмарку. Його відому книжку "24.02" не можна придбати. Як її отримати – дізнавайтеся далі в матеріалі 24 Каналу.

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Андрій Мероник — автор без соцмереж, український письменник, засновник "Фундації шкільних стипендій". Сьогодні команда "24.02" долучається до культурного фронту та за допомогою друкованого слова наближає нас до довгоочікуваної перемоги.

Що відомо про книжку "24.02"

Це щоденник війни, який не продається, а обмінюється на донат. Тож не дивно, що українці так завзято підтримали цю літературну ініціативу й обидва тиражі книжки були розпродані за лічені дні.

Основну історію автора доповнюють розповіді 38 українців, які поділилися своїми переживаннями. Серед них блогери, бізнесмени, фотографи, волонтери, відомі артисти та інші. Багато із них добре вам відомі: Даша Астаф'єва, Катерина Кухар, TAYANNA, Roxolana та інші.

У третьому тиражі буде ще більше історій знаменитостей, серед яких Володимир Остапчук, Гарік Корогодський, Анна Неплях, Мішель Андраде, Володимир Дантес, Жан Беленюк, Павло Зібров, Віктор Павлік та інші.



Відомі українці, чиї історії є в книжці "24.02" / Фото пресслужби



Відомі українці, чиї історії є в книжці "24.02" / Фото пресслужби

У цьому щоденнику є відверті та щирі історії, в яких українські зірки поділилися інтимними подробицями перших днів війни у своєму житті.

Всі зібрані кошти з продажу "24.02" спрямовані в різні благодійні організації. З першого тиражу – 107 тисяч гривень, з другого – 250 тисяч гривень.

Публічні звіти проєкту "24.02"