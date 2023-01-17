Андрей Мероник презентовал украинскую современную литературу на Франкфуртской книжной ярмарке. Его известную книгу "24.02" нельзя приобрести. Как ее получить – узнайте дальше в материале 24 Канала.
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Андрей Мероник — автор без соцсетей, украинский писатель, основатель "Фонд школьных стипендий". Сегодня команда "24.02" приобщается к культурному фронту и с помощью печатного слова приближает нас к долгожданной победе.
Что известно о книге "24.02"
Это ежедневник войны, который не продается, а обменивается на донат. Не удивительно, что украинцы так упорно поддержали эту литературную инициативу и оба тиража книги были распроданы за считанные дни.
Основную историю автора дополняют рассказы 38 украинцев, которые поделились своими переживаниями. Среди них блоггеры, бизнесмены, фотографы, волонтеры, известные артисты и другие. Многие из них хорошо известны: Даша Астафьева, Екатерина Кухар, TAYANNA, Roxolana и другие.
В третьем тираже будет еще больше историй знаменитостей, среди которых Владимир Остапчук, Гарик Корогодский, Анна Неплях, Мишель Андраде, Владимир Дантес, Жан Беленюк, Павел Зибров, Виктор Павлик и другие.
Известные украинцы, чьи истории есть в книге "24.02" / Фото прессслужбы
Известные украинцы, чьи истории есть в книге "24.02" / Фото прессслужбы
В этом дневнике откровенные и искренние истории, в которых украинские звезды поделились интимными подробностями первых дней войны в своей жизни.
Все собранные средства по продаже "24.02" направлены в разные благотворительные организации. С первого тиража – 107 тысяч гривен, со второго – 250 тысяч гривен.
Публичные отчеты проекта "24.02"
- "United24" – 30 тысяч гривен на флот морских дронов.
- "Вернись живым" – 31 339 гривен на разведывательно-ударные комплексы со 120-мм минометами.
- "UAnimals" – 33 161 гривна в помощь животным войны.
- "Госпитальеры" – 30 тысяч гривен на реанимобус.
- "ДонорUA" – 30 тысяч гривен на доставку крови.
- "Клуб Добродиев" – 20 500 гривен на теплосети.
- "Агенты крови" – 15 тысяч гривен на холодильник крови.
- "Приют "Сириус" – 10 тысяч гривен на корм животным войны.
- "Львы на джипе" – 15 тысяч гривен на ремонт автомобилей ВСУ.
- "Матушкины ладошки" – 20 тысяч гривен на лекарства для детей.
- "Киев Волонтерский" – 15 тысяч гривен на теплые вещи для ВСУ.