На концерті Кароль і в лісі на Донеччині: як освідчувалися українські військові – вірусні відео

Навіть попри війну життя триває. Українці закохуються, освідчуються, стають батьками. І найкращий приклад – військові ЗСУ, які боронять країну від окупантів. Читайте наш матеріал і переконуйтеся, що бійці знаються на романтиці.

У День святого Валентина, 14 лютого, 24 Канал згадує, як романтично, а подекуди й екстремально освідчувалися українські військові під час повномасштабної війни. Хтось з них почув омріяне "так" на сцені перед сотнями глядачів, хтось – в лісі на Донеччині. Далі вірусні фото та відео освідчень, які точно розтоплять серця в День закоханих.

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Як освідчувалися українські військові

Українські захисники кликали коханих заміж на концертах відомих артистів. Так, Артем Пивоваров допоміг освідчитися військовому в Черкасах – юнак вийшов на сцену з букетом рожевих троянд і тремтливим голосом запитав: "Ти згодна вийти за мене?" Тоді як лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець не тягнув інтригу й попередив публіку, що зараз відбудеться пропозиція руки та серця.

На концерті Тіни Кароль у метро боєць Національної гвардії України теж одягнув каблучку дівчині, з якою познайомився під час повномасштабної війни. Це ж саме сталося на концерті Іво Бобула в Чернівцях. Обоє дівчат відповіли "так".

Освідчення на концерті Тіни Кароль / Фото з фейсбуку співачки

Освідчення на концерті Іво Бобула / Фото з фейсбуку Нацгвардії

Вірусні фото зробило подружжя Ліберових з Одеси – Костянтин і Влада. Вони часто знімають у прифронтових і деокупованих містах, тож фіксують і романтику на війні. Так, у січні вони показали історію Діани та бійця з позивним "Торето", який зробив пропозицію в лісі на Донеччині. Туди дівчину вивезли його побратими за нібито співпрацю з ДРГ. Її емоції не передати словами.

Війна не вбила в нас людей. Не відняла в нас бажання жити, кохати, створювати сім'ї, радіти життю сьогодні і зараз, як складно не було, якою б безпросвітною не здавалась темрява,

– коментував Костянтин Ліберов.

Нижче відеодобірка романтичних освідчень військових, які підірвали тікток – від чуттєвих зізнань у прямому ефірі до пропозиції після поранення, дивлячись на яке, плакала вся країна.