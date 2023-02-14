В День святого Валентина, 14 февраля, 24 Канал вспоминает, как романтично, а иногда и экстремально делали предложения украинские военные во время полномасштабной войны. Кто-то из них услышал вожделенное "да" на сцене перед сотнями зрителей, кто-то – в лесу Донецкой области. Далее вирусные фото и видео предложений, которые точно растопят сердца в День влюбленных.

К теме День святого Валентина в звездных семьях: эксклюзивные разговоры о традициях и празднике во время войны

Как делали предложения украинские военные

Украинские защитники звали любимых замуж на концертах известных артистов. Так, Артем Пивоваров помог сделать предложения военному в Черкассах – юноша вышел на сцену с букетом розовых роз и дрожащим голосом спросил: "Ты согласна выйти за меня?" В то время как лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец не тянул интригу и предупредил публику, что сейчас состоится предложение руки и сердца.

На концерте Тины Кароль в метро боец Национальной гвардии Украины тоже надел кольцо девушке, с которой познакомился во время полномасштабной войны. Это же произошло на концерте Иво Бобула в Черновцах. Обе девочки ответили "да".

Предложение на концерте Тины Кароль / Фото из фейсбука певицы

Предложение на концерте Иво Бобула / Фото из фейсбука Нацгвардии

Вирусные фото сделали супруги Либеровых из Одессы – Константин и Влада. Они часто снимают в прифронтовых и деоккупированных городах и фиксируют и романтику на войне. Так, в январе они показали историю Дианы и бойца с позывным "Торето", сделавшим предложение в лесу на Донетчине. Туда девушку вывезли его собратья за якобы сотрудничество с ДРГ. Ее эмоции не передать словами.

Война не убила в нас людей. Не отняла у нас желание жить, любить, создавать семьи, радоваться жизни сегодня и сейчас, как сложно ни было, какой бы беспросветной ни казалась тьма,

– комментировал Константин Либеров.

Ниже видео подборка романтических предложений военных, взорвавших тикток – от чувственных признаний в прямом эфире до предложения после ранения, глядя на которое плакала вся страна.