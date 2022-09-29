Оля Цибульська показала, як виглядала на 8 місяці вагітності: рідкісне архівне фото

Співачка Оля Цибульська виховує сина Нестора. Артистка опублікувала рідкісне архівне фото, яке зробила на морському узбережжі 8 років тому. Тоді вона була на 8 місяці вагітності.

Артистка пригадала, як відпочивала в Італії під час вагітності. Вона готувалася до народження первістка і насолоджувалася кожною миттю того особливого стану.

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Як Оля Цибульська виглядала на 8 місяці вагітності

На знімку, який зробила 8 років тому, Оля позувала в довгій синій сукні на березі моря. То був теплий сонячний день в італійському містечку Ріміні. Виконавиця була на 8 місяці вагітності, носила під серцем сина Нестора.

Це дуже класні спогади. Подивилася на фото, пригадала все, що відчувала, як готувалася стати мамою,

– прокоментувала Цибульська.



Оля Цибульська на 8 місяці вагітності / Скриншот з фейсбуку співачки

Сімейне життя Оля Цибульська завжди приховувала від публіки. Наприкінці серпня вона вперше за 20 років показала свого чоловіка Сергія Грисюка. Він є бізнесменом і колишнім депутатом. Свого коханого артистка показала в його день народження. Вона поділилась, що разом з ним взяла участь у благодійному проєкті.

Закохані виховують сина Нестора. На початку війни вони втрьох виїхали з Києва, а перед початком навчального року повернулися до столиці, щоб син зміг продовжити навчання у своїй школі.