Оля Цибульська згадала, як її "штормило" через гастролерів, що раптово заспівали українською

Співачка Оля Цибульська висловилась про український шоубізнес, який з 24 лютого забув про російські хіти. Зірка зізналась, що їй не дуже сподобалась реакція суспільства.

Після 24 лютого більшість співаків та співачок перейшли на українську мову, писати пісні українською та відмовилися від російських хітів. Оля Цибульська зізналась, якою була її перша реакція на це.

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Оля Цибульська про шоубізнес під час війни

Скажу відверто, на початку, коли шоубізнес раптом почав масово загортатись в патріотизм, мене штормило. Чіпляло за живе як слухачі підносили до неба тих, хто нарешті заспівав українською, відмовився від ротацій і гастролей в рф. А ті, хто ніколи туди не рвався чи вічно вкладався в рідне – залишилися за кадром,

– зауважила артистка.

, співачка й сама підтримала тренд українізації шоубізнесу. Зокрема, вона почала переспівувати російськомовні пісні колег рідною мовою. Так вона переклала хіт Тіни Кароль "Скандал" , а відео на пісню записала в курнику.

Виконавиця зізналась, що потім опанувала себе. Вона сподівається, що всі ті зміни в житті її колег були зроблені не заради грошей і хайпу.

"Змалку вірю в український шоубізнес. І він дійсно нарешті стає таким. Я готова заради цього закрити очі на деяких хайполовів".

Оля Цибульська вважає, що артисти, які до цього працювали в росії, розкаялися через те, що біда прийшла й у їх дім, тож діватись було нікуди.

Бо 24 лютого біда прийшла до кожного в хату. Конкретно до кожного. Повномасштабна війна торкнулась всіх. Є люди, які тільки так усвідомлюють різницю між чорним і білим. Голубам миру підсмажило власну ду*у.

Що ще Цибульська казала про шоубізнес

Оля Цибульська також розповідала, що війна змусила шоубізнес розпастися. Бо зникли будь-які ешелони і ранги – всі стали однакові.

"Мені здається, що в нашій державі за цей рік сталося два камінг-аути: один – Melovin, коли він цілувався на сцені, а другий – камінг-аут шоубізнесу, коли всі стали нарешті українцями. І я цьому дуже рада, нарешті ми в одному човні, і човен цей називається "Україна". Буде дуже гарно, багато музики і віршів, і я сподіваюся, що після війни буде ще більше взаємоповаги і взаємопідтримки".