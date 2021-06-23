Злата Огнєвіч розповіла, як не варто поводитись на першому побаченні

23 червня 2021 , 13:58
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Джерело:

інстаграм Злати Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч стала героїнею другого сезону "Холостячки". Зірка вже встигла побувати на побаченнях з претендентами на своє серце. Вона розповіла, як не варто поводитися під час першої зустрічі з чоловіком.

На першій вечірці проєкту "Холостячка" Злата Огнєвіч познайомилась одразу з 25 чоловіками. Схоже, далеко не всі кавалери сподобались вимогливій красуні. Тому вона пригадала й розповіла прихильницям, як зіпсувати перше побачення, якщо хочеш зробити його останнім. 

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Як не варто поводитись на першому побаченні:

  • захоплююче розповідати про своїх колишніх, ваші перші поцілунки зі всіма гарячими подробицями;
  • заспівати йому пісеньку Santa baby, в якій дівчина просить подарувати каблучку від Tiffany, кабріолет, яхту, платинову шахту. При цьому мило посміхатися і казати: "Це моя улюблена пісенька"; 
  • називати його "пупсик", "солоденький", "котик", щоб чули інші;
  • голосно сміятися, легко похрюкуючи;
  • позичати гроші. 

Фани припустили, що Злата Огнєвіч планує застосовувати ці секрети в спілкуванні з 25 чоловіками, які прийшли за нею на "Холостячку". Однак поки співачка в захваті від зйомок реаліті-шоу, які стартували два тижні тому. Вона пообіцяла глядачам гарячий сезон і зізналась, що "перший електричний розряд стався"

Автор: Марина Джура