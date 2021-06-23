На першій вечірці проєкту "Холостячка" Злата Огнєвіч познайомилась одразу з 25 чоловіками. Схоже, далеко не всі кавалери сподобались вимогливій красуні. Тому вона пригадала й розповіла прихильницям, як зіпсувати перше побачення, якщо хочеш зробити його останнім.

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Як не варто поводитись на першому побаченні:

захоплююче розповідати про своїх колишніх, ваші перші поцілунки зі всіма гарячими подробицями;

заспівати йому пісеньку Santa baby, в якій дівчина просить подарувати каблучку від Tiffany, кабріолет, яхту, платинову шахту. При цьому мило посміхатися і казати: "Це моя улюблена пісенька";

називати його "пупсик", "солоденький", "котик", щоб чули інші;

голосно сміятися, легко похрюкуючи;

позичати гроші.

Фани припустили, що Злата Огнєвіч планує застосовувати ці секрети в спілкуванні з 25 чоловіками, які прийшли за нею на "Холостячку". Однак поки співачка в захваті від зйомок реаліті-шоу, які стартували два тижні тому. Вона пообіцяла глядачам гарячий сезон і зізналась, що "перший електричний розряд стався"