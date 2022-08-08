Могилевська ледь не стала жертвою ракетного удару: "Через кілька хвилин туди прилетіло"

Співачка Наталія Могилевська пригадала, як на початку війни ледь не стала жертвою ракетного удару. Тоді вона зупинилася в Білій Церкві, куди прилетіла ворожа ракета.

росіяни нещадно обстрілюють мирні міста з перших днів війни. Їм байдуже, хто перебуває на територіях, куди спрямовують ракети. Так, одного разу під обстріл ледь не потрапила Могилевська.

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Де Могилевська ледь не потрапила під обстріл

Артистка пригадала, як через кілька днів після повномасштабного вторгнення їхала автомобілем і зупинилася поблизу Білої Церкви. Вона хотіла перекласти речі, але це рішення могло стати фатальним. Через кілька хвилин після того, як артистка рушила далі, в місто прилетіла ворожа ракета.

Мій коханий – він людина дуже смілива, має зброю. Він має такий характер, і мені з ним не страшно. Ми проїздили всю цю війну. Неподалік Білої Церкви був випадок – ми зупинилися перекласти речі із машини в машину. Через 3 чи 5 хвилин туди прилетіло вже,

– розповіла виконавиця.

Під час війни Могилевській допомагає саме кохання. Так вона відчуває спокій та намагається не піддаватися емоціям. Артистка зізналася, що якби не коханий чоловік поруч, то була б жорстокішою або мала депресію.

Наталія на собі відчула втрату рідної людини у час війни. В Маріуполі помер її рідний дядько, окупанти зруйнували його дім. російським загарбникам байдуже на людей. Вони готові залишати випалену землю лише для того, щоб заявити, що вона їхня. Окупанти можуть тимчасово захопити території, але їм ніколи не вдасться заволодіти народом.