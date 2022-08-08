россияне беспощадно обстреливают мирные города с первых дней войны. Им безразлично, кто находится на территориях, куда направляют ракеты. Так, однажды под обстрел едва не попала Могилевская.

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Где Могилевская чуть не попала под обстрел

Артистка вспомнила, как через несколько дней после полномасштабного вторжения ехала на автомобиле и остановилась возле Белой Церкви. Она хотела переложить вещи, но это решение могло стать роковым. Через несколько минут после того, как артистка двинулась дальше, в город прилетела вражеская ракета.

Мой любимый – он человек очень смелый, имеет оружие. Он носит такой характер, и мне с ним не страшно. Мы проездили всю эту войну. Недалеко от Белой Церкви был случай – мы остановились переложить вещи из машины в машину. Через 3 или 5 минут туда уже прилетело,

– рассказала исполнительница.

Во время войны Могилевской помогает сама любовь. Так она чувствует покой и старается не поддаваться эмоциям. Артистка призналась, что если бы не любимый мужчина рядом, то была бы более жестокой или имела депрессию.

Наталья на себе почувствовала потерю родного человека во время войны. В Мариуполе умер ее родной дядя, оккупанты разрушили его дом. русским захватчикам безразлично на людей. Они готовы покидать выжженную землю только для того, чтобы заявить, что она их. Оккупанты могут временно захватить территории, но им никогда не удастся завладеть народом.