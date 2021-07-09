Місяць тому Меттью Перрі оголосив, що порвав з нареченою – літературною агенткою Моллі Гервіц. Невідомо, як він переживав розставання, однак не був активний в інстаграмі. Майже місяць актор не публікував нічого, а днями сколихнув мережу свіжим кадром.

До теми Меттью Перрі розійшовся з нареченою, яка була молодшою на 22 роки

З фото видно, виконавець ролі Чендлера в ситкомі "Друзі" обідає в ресторані. Хто сидить за столиком з ним, невідомо. Проте усмішка на його обличчі свідчить про те, що ця компанія йому приємна.

Щасливі дні,

– лаконічно підписав Меттью Перрі.

Меттью Перрі після розставання з нареченою / Фото з інстаграму актора

Варто додати, що одразу після розставання з нареченою Меттью Перрі не видаляв спільні фото зі свого інстаграм-профілю. Зараз цих дописів немає. Схоже, 51-річний актор втратив будь-які надії на возз'єднання.

Пара познайомилась 2018 року й стала зустрічатися, коли зірка боровся з наркотичною та алкогольною залежністю. У листопаді минулого року Меттью Перрі був готовий до одруження й освідчився кохані. Закохані навіть планували весілля, однак розійшлися.