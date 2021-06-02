Про це кіноактор сам підтвердив в американському виданні. Причина розриву та хто став ініціатором завершення стосунків Перрі не сповістив.

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Іноді щось просто не виходить, і це один з таких випадків. Я бажаю Моллі всього найкращого,

– лаконічно зазначив зірка "Друзів" Метть Перрі.

Варто додати, що про розставання прихильники довго би ще не здогадувались, адже спільні фото з коханою Перрі залишив на інстаграм-сторінці.

Що відомо про особисте життя Меттью Перрі?