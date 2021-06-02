Про це кіноактор сам підтвердив в американському виданні. Причина розриву та хто став ініціатором завершення стосунків Перрі не сповістив.
Цікаво Не лише "Друзі": Кортні Кокс і Метью Перрі виявилися родичами – як це можливо
Іноді щось просто не виходить, і це один з таких випадків. Я бажаю Моллі всього найкращого,
– лаконічно зазначив зірка "Друзів" Метть Перрі.
Варто додати, що про розставання прихильники довго би ще не здогадувались, адже спільні фото з коханою Перрі залишив на інстаграм-сторінці.
Що відомо про особисте життя Меттью Перрі?
- Пара почала зустрічатись у грудні 2019 року, коли разом зустріла Різдво. Вже у листопаді 2020-го пара заручилась.
- Раніше Меттю Пері ніколи не був одруженим. Його колишня кохана Кайті Едвардс розповідала, що коли була разом з коханим, то він змушував її ходити йому по героїн, коли вона перебувала на 5 місяці вагітності.
- Чоловік все свідоме життя страждав від наркозалежності та неодноразово потрапляв у реабілітаційні центри.