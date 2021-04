83-річний Ентоні Гопкінс відсвяткував перемогу на Оскарі кумедним танцем: відео

Одна з головних статуеток Оскара-2021 дісталася Ентоні Гопкінсу. 83-річний актор проспав церемонію нагородження, а свою перемогу відсвяткував вдома в компанії Сальми Хаєк. Разом вони виконали кумедний танець, який підірвав мережу.

54-річна зірка фільму "Фріда" Сальма Хаєк особисто привітала Ентоні Гопкінса з перемогою на Оскарі-2021. Вона приїхала до будинку колеги в рідному Уельсі, куди лауреат найпрестижнішої кінопремії перебрався після вакцинації від коронавірусу. Святкування відбувалося у світлій вітальні серед свічок.

Під ліричну пісню Dance me to the end of love легендарного Леонарда Коена Ентоні Гопкінс виконав кумедний танець, витягнувши руки в різні боки. Він плавно рухався вітальнею, поки Сальма Хаєк не зайшла в кадр. На камеру вони тепло обійнялися, продемонструвавши чудові дружні стосунки. Відео розлетілося мережею і набрало понад 3 мільйони переглядів менше ніж за добу.

"Святкування з королем Ентоні Гопкінсом його другого Оскара за надзвичайну гру у фільмі "Батько", – лаконічно прокоментувала Сальма Хаєк.

