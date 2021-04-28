83-річний Ентоні Гопкінс відсвяткував перемогу на Оскарі кумедним танцем: відео

Одна з головних статуеток Оскара-2021 дісталася Ентоні Гопкінсу. 83-річний актор проспав церемонію нагородження, а свою перемогу відсвяткував вдома в компанії Сальми Хаєк. Разом вони виконали кумедний танець, який підірвав мережу.
54-річна зірка фільму "Фріда" Сальма Хаєк особисто привітала Ентоні Гопкінса з перемогою на Оскарі-2021. Вона приїхала до будинку колеги в рідному Уельсі, куди лауреат найпрестижнішої кінопремії перебрався після вакцинації від коронавірусу. Святкування відбувалося у світлій вітальні серед свічок.
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Під ліричну пісню Dance me to the end of love легендарного Леонарда Коена Ентоні Гопкінс виконав кумедний танець, витягнувши руки в різні боки. Він плавно рухався вітальнею, поки Сальма Хаєк не зайшла в кадр. На камеру вони тепло обійнялися, продемонструвавши чудові дружні стосунки. Відео розлетілося мережею і набрало понад 3 мільйони переглядів менше ніж за добу.
"Святкування з королем Ентоні Гопкінсом його другого Оскара за надзвичайну гру у фільмі "Батько", – лаконічно прокоментувала Сальма Хаєк.
Що відомо про перемогу Ентоні Гопкінса на Оскарі-2021
- Ентоні Гопкінсу вручили Оскар-2021 як "Найкращому актору". Другу золоту статуетку йому принесла роль Ентоні у драматичному фільмі "Батько".
- Публіку здивувало те, що лауреат не з'явився на церемонії ані особисто, ані віртуально. Як згодом розсекретив представник зірки, він спав, коли його оголосили найкращим актором року. Про свій тріумф Ентоні Гопкінс дізнався о 4 годині ранку, коли його розбудили й повідомили новину.
- Того ж дня актор подякував за нагороду на Оскарі-2021, записавши зворушливе відео. Він відверто здивувався такій великій перемозі у 83 роки.