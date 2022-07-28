Останні п'ять місяців Дзідзьо виступає лише для військових і час від часу співає на благодійних заходах. Він не взяв до рук зброю, але підтвердив свою бездоганну репутацію. Однак усе могло скластися по-іншому, на нього теж могли накинутися зі звинуваченнями у втечі.

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Чому Дзідзьо міг загриміти до артистів-втікачів

Мама співака багато років живе в Португалії. 19 лютого вона відсвяткувала ювілей і чекала зіркового сина в гості. Однак приїхати він не встиг. Дзідзьо каже, що якби закінчив роботу до 24 лютого, то війна застала б його вже в Лісабоні. Так би він, як і Потап, загримів до списку артистів-втікачів.

З великим задоволенням готувався їхати до мами на ювілей. Приготував для мами суперподарунок, бо ми не були довгий час разом. У мами день народження 19 лютого, сказав їй, що допрацюю і приїду до вас. Гарний був подарунок, і все зірвалось – війна,

– пригадав співак.

Дзідзьо з мамою / Фото з інстаграму співака

Коли й чому Дзідзьо виїхав за кордон під час війни

З перших тижнів війни Дзідзьо кликали на благодійні концерти за кордоном, але він усім відмовляв, бо не міг покинути країну в такий важкий час. На п'ятий місяць повномасштабного вторгнення він таки рвонув у тур з Пономарьовим і Федишин.

Чотири місяці я взагалі не приймав ніяких пропозицій. Потім подивився, що всі артисти поїхали. Мені дзвонять з передової, просять допомогти фінансово. Одним словом, я прийняв запрошення разом з Олександром Пономарьовим та Іриною Федишин,

– пояснив Дзідзьо.

Про своє рішення він не пошкодував, адже в Європі зібрав у чотири, а то й у п'ять разів більше грошей, ніж планував.

"Ми перевершили очікування організаторів, і те, що ми привеземо – це буде ойо-йой, як багато", – похвалився співак.

Дзідзьо з Олександром Пономарьовим та Іриною Федишин / Фото з інстаграму співака