Взяв в руки пістолет: Сергій Притула згадав, як дружина злякала його в день народження

У свій день народження Сергій Притула очікував лише пожертвувань на "Байрактари", але його дружина зробила коханому сюрприз. Щоправда, волонтер не очікував побачити когось вдома й подумав, що хтось вдерся у дім.

22 червня волонтер Сергій Притула святкував день народження. Він розповів, як його привітала сім'я.

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Сергій Притула про сюрприз від дружини

Сергій поділився, що донька Соломія заспівала йому пісню про батька. Але найбільший сюрприз зробила дружина Катерина, яка несподівано приїхала до нього додому.

Найбільший сюрприз насправді зробила дружина. На день народження я зранку вдома запустив кампанію. І от воно понеслося. І я сидів під холодним душем, тому що в мене голова трішечки вибухала. І тут чую у мене у дверях хтось шкрябається. А я ні на кого не чекаю,

– зізнався Притула.

Волонтер не очікував, що хтось прийде до нього, тому взяв в руки пістолет: "Я взагалі сиджу себе зранку заспокоюю. У мене день народження, а я сам в тій хаті своїй великій, де має бути багато дитячого сміху, а того всього немає. Я не знаю, хто там до мене до хати… Я взяв пістолет, відчиняються двері, заходить жінка. І я кажу: ну, маєш щастя, кохана. Але дуже розчулила".

, дружина Сергія Притули в його день народження також опублікувала зворушливий допис. У ньому вона звернулась до чоловіка та показала милі сімейні фото.

Нагадаємо, Сергій Притула залишається в Києві на час війни, тоді як його сім'я виїхала зі столиці. Його дружина з дітьми перебуває на заході країни. Волонтер подбав про те, щоб рідні були в безпеці, а Катерина попіклувалась, щоб діти мали можливість продовжувати ходити на гуртки.