Два тижні тому, 18 липня, в Україні стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту. 18-річна Олександра Зеленська уже склала його онлайн і побачила свої бали. Перша леді України зізналася, що з тестуванням вона впоралася добре.
Про це говорять Краще, ніж не робити нічого, – Зеленська відповіла на критику через появу на обкладинці Vogue
Як донька Зеленського склала мультипредметний тест
Мені здається, що все добре, вона задоволена. Там три предмети: математика, українська мова і література, історія. Вона готувалася, я думаю, все добре,
– розповіла Олена Зеленська.
Однак бали доньки все ж не розсекретила.
Сім'я Зеленських / Особисті фото першої леді України
Куди вступатиме донька президента
Ще у травні Олена Зеленська ділилася, що її старша донька не поїде навчатися за кордон, а залишиться в Україні. Тоді як майже всі її однокласники з елітної Новопечерської школи здобуватимуть вищу освіту в Європі. За два місяці плани Олександри не змінилися, вона подаватиме документи лише в українські виші.
Зараз у дітей є можливість обрати кілька вишів, щоб подати документи. Вона собі якусь низку обрала. Ще потрібно написати есе про себе, мотиваційний лист,
– поділилася перша леді.
І поспішила додати, що з написанням мотиваційного листа доньці не допомагатиме, каже: "Нехай вона сама собі вигадує свою мету й описує її в листі".