Два тижні тому, 18 липня, в Україні стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту. 18-річна Олександра Зеленська уже склала його онлайн і побачила свої бали. Перша леді України зізналася, що з тестуванням вона впоралася добре.

Про це говорять Краще, ніж не робити нічого, – Зеленська відповіла на критику через появу на обкладинці Vogue

Як донька Зеленського склала мультипредметний тест

Мені здається, що все добре, вона задоволена. Там три предмети: математика, українська мова і література, історія. Вона готувалася, я думаю, все добре,

– розповіла Олена Зеленська.

Однак бали доньки все ж не розсекретила.

Сім'я Зеленських / Особисті фото першої леді України

Куди вступатиме донька президента

Ще у травні Олена Зеленська ділилася, що її старша донька не поїде навчатися за кордон, а залишиться в Україні. Тоді як майже всі її однокласники з елітної Новопечерської школи здобуватимуть вищу освіту в Європі. За два місяці плани Олександри не змінилися, вона подаватиме документи лише в українські виші.

Зараз у дітей є можливість обрати кілька вишів, щоб подати документи. Вона собі якусь низку обрала. Ще потрібно написати есе про себе, мотиваційний лист,

– поділилася перша леді.

І поспішила додати, що з написанням мотиваційного листа доньці не допомагатиме, каже: "Нехай вона сама собі вигадує свою мету й описує її в листі".

Цікаво, що 9-річний син Зеленських Кирило, на відміну від Олександри, не хоче навчатися влітку. "Школярик сказав, що в нього канікули, і його не чіпати. Усі підходи "давай почитаємо, давай згадаємо англійську мову" зараз він відхиляє одразу", – зізналася перша леді України.