Дмитро Ступка про складні перші тижні війни: "Зрозумів, що в Європі немає роботи"

Український актор Дмитро Ступка зізнався, що не вірив, що можливе повномасштабне вторгнення. Він розповів у деталях, якими були перші тижні війни.

Актор Дмитро Ступка до початку великої війни перебував у США і мав повертатися до України. Він розповів свої думки про війну журналістам 24 каналу.

Читайте повне інтерв'ю Війна застала мене в літаку, – інтерв'ю з Дмитром Ступкою про життя в США, розлучення та війну

Дмитро Ступка про війну та як жив у перші тижні війни

В інтерв'ю Дмитро Ступка розповів, що до 24 лютого постійно дивився за українськими новинами й не розумів, нащо влада лякає людей.

Дивився, як до готовності приводять бомбосховища. Спочатку взагалі не міг зрозуміти, для чого показують це людям, лякають. Не міг повірити, що росія на таке піде. Не вірив до останнього. Купив квиток додому на 23 лютого,

– зізнався актор.

"Туристичний період мого перебування в США закінчувався і я мав виїхати додому до 8 березня. Мав летіти двома рейсами: Лос-Анджелес – Стамбул, Стамбул – Київ. Коли летів до Стамбула, знайомі почали писати в інстаграмі, що почалася війна, чують вибухи. Поки летів у літаку 10 годин, слідкував за новинами. Коли прилетів до Стамбула, то вже не міг летіти додому, небо було закрите. Друг мого батька живе в Анталії, сказав мені: "Купуй квиток і прилітай до мене". Він допоміг мені орендувати кімнату в його знайомої. Я жив там 2 тижні. Постійно був на зв'язку з батьками, друзями", – додав він.

Після життя в Туреччині Дмитро Ступка вирушив до Варшави, де займався гуманітарною допомогою та закупівлею автомобілів для ЗСУ. Туди приїхала його мама з тіткою, звідки вони поїхали далі Європою.

"Згодом я зрозумів, що в Європі немає роботи. Мені сказали, що для продовження роботи актором маю вивчити польську мову. Не маю нічого проти поляків і їхньої мови, але розумів, що польською мовою розмовляють лише в Польщі, а я хочу бути ближче до своєї дитини. Порадився з батьками, з рідними й ми вирішили, що мені треба повертатися до Америки та бути ближче до доньки", – поділився Дмитро Ступка.

, через від'їзд Дмитра Ступки до США його почали критикувати у мережі . Втім, актор відповів, що веде концерти безкоштовно, а всі кошти з квитків йдуть на допомогу Україні.

Через війну в Україні та правила в'їзду до Америки, Дмитро Ступка зміг повернутися додому. Наразі він перебуває у США. За цей час він провів благодійні концерти в Нью-Йорку, Чикаго, Маямі, Сан-Франциско та Сіетлі.