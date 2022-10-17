"Зателефонував керівниці": як дівчина з "Голосу країни-12" виступала з Монатіком в Європі

16 жовтня відбувся останній випуск "Голосу країни" зі "сліпими прослуховуваннями". На шоу з'явилась Оксана Позивай - як виявилося, під час війни дівчина виступала з Монатіком.

Проєкт "Голос країни" на "сліпих прослуховуваннях" відкрив для себе ще одну учасницю – Оксану Позивай. До повномасштабного вторгнення дівчина працювала у пекарні, але й присвячувала час улюбленій справі, бо була в команді артистів.

Читайте також Учасниця "Голосу країни", для якої змінили правила, розповіла про життя в окупованому Енергодарі

Учасниця "Голосу" виступала з Монатіком

Після 24 лютого робота Оксани у всіх сферах "посипалась" – дівчина залишилась ні з чим. Але вона не опустила руки та допомагала військовим.

Працювала у волонтерському штабі. Ми просто за декілька днів зрозуміли, що таке військове обладнання, де його брати, як його шити,

– зізналась учасниця вокального шоу.

Згодом Оксана Позивай отримала можливість співати. Зокрема з Монатіком, який також колись був зірковим тренером "Голосу країни".

"Так сталося в житті, що Діма Монатік зателефонував керівниці нашого гурту та запропонував нам взяти участь у благодійних концертах. Були на багатьох площах Європи з нашою Art Обороною. Зараз такий час, що тобі дуже хочеться бути корисним. А якщо це збігається з тим, що ти вмієш – то це просто таке щастя".

Оксана Позивай на "Голосі країни": дивіться відео

, Монатік востаннє брав участь у "Голосі країни" в минулому 11 сезоні – наприкінці шоу він попрощався з проєктом . Тоді разом з ним пішла й Тіна Кароль.

Оксана Позивай перед тренерами енергійно заспівала пісню Falling українського гурту TVORCHI. До неї обернулись Потап та Надя Дорофєєва. Дівчина обрала останню – за її словами, вона одного разу бачила Надю у своїй пекарні, тож вирішила, що це знак.