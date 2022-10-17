Проєкт "Голос країни" на "сліпих прослуховуваннях" відкрив для себе ще одну учасницю – Оксану Позивай. До повномасштабного вторгнення дівчина працювала у пекарні, але й присвячувала час улюбленій справі, бо була в команді артистів.
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Учасниця "Голосу" виступала з Монатіком
Після 24 лютого робота Оксани у всіх сферах "посипалась" – дівчина залишилась ні з чим. Але вона не опустила руки та допомагала військовим.
Працювала у волонтерському штабі. Ми просто за декілька днів зрозуміли, що таке військове обладнання, де його брати, як його шити,
– зізналась учасниця вокального шоу.
Згодом Оксана Позивай отримала можливість співати. Зокрема з Монатіком, який також колись був зірковим тренером "Голосу країни".
"Так сталося в житті, що Діма Монатік зателефонував керівниці нашого гурту та запропонував нам взяти участь у благодійних концертах. Були на багатьох площах Європи з нашою Art Обороною. Зараз такий час, що тобі дуже хочеться бути корисним. А якщо це збігається з тим, що ти вмієш – то це просто таке щастя".
Оксана Позивай на "Голосі країни": дивіться відео
Оксана Позивай перед тренерами енергійно заспівала пісню Falling українського гурту TVORCHI. До неї обернулись Потап та Надя Дорофєєва. Дівчина обрала останню – за її словами, вона одного разу бачила Надю у своїй пекарні, тож вирішила, що це знак.