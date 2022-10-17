Проект "Голос країни" на "слепых прослушиваниях" открыл для себя еще одну участницу – Оксану Позивай. До полномасштабного вторжения девушка работала в пекарне, но и посвящала время любимому делу, потому что была в команде артистов.

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Участница "Голоса" выступала с Монатиком

После 24 февраля работа Оксаны во всех областях "посыпалась" – девушка осталась ни с чем. Но она не опустила руки и помогала военным.

Работала в волонтерском штабе. Мы просто за несколько дней поняли, что такое военное оборудование, где его брать, как его шить,

– призналась участница вокального шоу.

Впоследствии Оксана Позивай получила возможность петь. В частности, с Монатиком, который также когда-то был звездным тренером "Голоса страны".

"Так произошло в жизни, что Дима Монатик позвонил руководительнице нашей группы и предложил нам принять участие в благотворительных концертах. Были на многих площадях Европы с нашей Art Обороной. Сейчас такое время, что тебе очень хочется быть полезным. А если это совпадает с тем, что ты умеешь – это просто такое счастье".

Оксана Позывай на "Голосі країни": смотрите видео

Напомним, Монатик в последний раз участвовал в "Голосе страны" в прошлом 11 сезоне – в конце шоу он простился с проектом. Тогда вместе с ним ушла и Тина Кароль.

Оксана Позивай перед тренерами энергично спела песню Falling украинской группы TVORCHI. К ней повернулись Потап и Надя Дорофеева. Девушка выбрала последнюю – по ее словам, она однажды видела Надю в своей пекарне, поэтому решила, что это знак.