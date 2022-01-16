Як дев'ять "мінімалок": скільки грошей дружина Остапчука витрачає на місяць

В обраниці Володимира Остапчука своя нотаріальна контора, тож вона може забезпечити собі розкішне життя. Христина не шкодує грошей ані на одяг, ані на салони. Відтак на місяць їй треба сума, рівна дев'ятьом мінімальним зарплатам.

Після весілля з одним з найпопулярніших ведучих країни Христина Горняк не кинула роботу й не стала утриманкою. Вона й далі працює юристкою і розвивається як блогер. Так, жінка заробляє достатньо, щоб витрачати на себе до 60 тисяч гривень на місяць!

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Я в місяць витрачаю на всі свої розходи, не включаючи робочі моменти, десь 50-60 тисяч гривень. Іноді менше, а якщо з покупками речей, може, й більше,

– заявила Христина Горняк.

Дружина Остапчука про гроші на місяць / Фото з інстаграму Христини Горняк

Дружина Володимира Остапчука про гроші в сім'ї

у грудні 2021 року мінімальну зарплату в Україні підняли до 6 500 гривень. Тому сума, яку дружина Володимира Остапчука витрачає на себе щомісяця, еквівалентна дев'яти "мінімалкам".

Христина Горняк жартує, що мріє бути утриманкою Остапчука. Однак насправді вона з тих, хто завжди зароблятиме гроші. "Я завжди вважала, що жінка має бути самодостатньою, щоб не просити і не залежати. Але забезпечувати її чоловік теж повинен, якщо в них стосунки", – переконана блогерка.

Відтак вони з Остапчуком обговорювали підписання шлюбного договору. За її словами, лише тому, що для нього це другий шлюб, "і є свої моменти". Однак Христина вірить, що її союз з шоуменом на все життя.

Я бачила, як Вова розлучався з першою дружиною, тому я вірю у його порядність. Я все ж дуже сподіваюсь, що ніякі такі моменти нас не торкнуться. Ми будуємо сім'ю, будинок, плани,

– зізнається Христина Горняк.

після розлучення Володимир Остапчук залишив колишній дружині квартиру та авто , а дітям виплачує величезні аліменти.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото з інстаграму Христини Горняк